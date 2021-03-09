«Яблоко» созывает друзей

Пермское отделение партии «Яблоко» заявило о готовности создать коалицию и выдвинуть от партии на выборы в заксобрание и Пермскую думу общественников и беспартийных кандидатов либеральных взглядов. В 2016 году такая стратегия позволила «Яблоку» провести в гордуму всего одного депутата, отношения с которым у партийцев после выборов не сложились. По данным “Ъ”, недовольные прошлым опытом сотрудничества с партией общественники в этом году могут пойти на выборы самовыдвиженцами.

Конференция пермского регионального отделения партии «Яблоко» в прошедшие выходные приняла решение о готовности создавать коалиции с общественными организациями и беспартийными кандидатами для участия в выборах в Госдуму РФ, городскую думу и заксобрание Пермского края осенью этого года.

«Пермское региональное отделение партии "Яблоко" готово предоставить площадку для выдвижения кандидатов, которые разделяют партийные принципы и ценности, обладают решимостью, внутренней потребностью изменить Россию к лучшему, потенциалом для борьбы за депутатский мандат»,— заявила на конференции председатель регионального отделения Ольга Колоколова. Она надеется, что создание широкой демократической коалиции позволит получить значимое количество мандатов в органах власти разного уровня.

Госпожа Колоколова предупредила собравшихся, что в нынешнем году работать с потенциальными кандидатами и утверждать итоговые списки реготделение будет самостоятельно, в отличие от кампании 2016 года.

«Тогда у нас было два альтернативных списка кандидатов в Пермскую думу, из них прошел рекомендованный Москвой. В этот раз все, кто хотел, уже съездили в Москву и получили ответ, что все вопросы решаются региональным отделением. Сейчас другой председатель партии — Николай Рыбаков (в 2016 году председателем "Яблока" была Эмилия Слабунова.— “Ъ”), и он пообещал, что давления не будет»,— сказала она. Для работы с потенциальными кандидатами, по ее словам, будет создан предвыборный штаб.

Напомним, в 2016 году пермское реготделение «Яблока» также выдвигало кандидатов в гордуму и законодательное собрание, однако список кандидатов ему удалось утвердить в московских структурах партии только со второй попытки после вмешательства председателя партии Эмилии Слабуновой. На выборах в областное заксобрание список «Яблока» получил лишь 3,82% голосов. Список кандидатов в гордуму получил 7,16% голосов и дал партии одно место из 22. Его заняла лидер списка руководитель фонда поддержки культурных проектов «Новая коллекция» беспартийная Надежда Агишева. Взаимодействие между ней и реготделением партии после ее избрания так и не сложилось. Ранее госпожа Агишева заявляла, что в 2021 году не планирует выдвигаться на выборы от партии «Яблоко».

Бывшая председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

По информации “Ъ”, пермские независимые гражданские активисты обсуждают возможность создания для участия в выборах в Пермскую думу коалиции независимых от партий кандидатов-самовыдвиженцев. Однако координатор Пермского штаба Навального Сергей Ухов заявил “Ъ”, что рассматривает возможность сотрудничества с партией «Яблоко»: «Если выдвижение от любой партии увеличит шансы быть зарегистрированными, мы обязательно воспользуемся этим».

Политолог Виталий Ковин считает, что коалиция с участием «Яблоко» может быть потенциально успешной для гражданских активистов: «Сейчас протестные настроения в обществе усиливаются. Поэтому при правильном подборе кандидатов и грамотной кампании можно получить несколько депутатов в Пермской думе и хотя бы один мандат в областном заксобрании. Тем более что у партии есть возможность выдвижения без сбора подписей». Опыт взаимодействия независимых кандидатов с реготделением партии в 2016 году эксперт считает «скорее позитивным»: «Кандидаты получили возможность поучаствовать в выборах — это главное. А разногласия в оппозиционных партиях и организациях не редкость. У людей есть разные точки зрения — это нормально»,— считает Виталий Ковин.

Политический консультант Людмила Ознобишина, напротив, полагает, что сейчас перед реготделением «Яблока» стоит задача хотя бы сохранить единственный мандат в Пермской гордуме. По мнению госпожи Ознобишиной, это будет зависеть от состава списков и от того, сможет ли партия привлечь ресурсных и узнаваемых кандидатов: «У партии есть лояльные избиратели на региональном и городском уровнях. Но сейчас на эту аудиторию работают "Новые люди" и Партия роста».

Константин Кадочников, Пермь