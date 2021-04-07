Мэр Воронежа ответит за «Единую Россию»

«Единая Россия» планирует воссоздать в Воронеже городское отделение, которое может возглавить мэр Вадим Кстенин. Он сам заявил “Ъ-Черноземье”, что готов «с честью нести серьезную ответственность». Собеседники “Ъ-Черноземье” в «Единой России» ожидают, что чиновник, изначально видевший себя в первую очередь хозяйственником, в скором времени вступит в партию и поможет ей в избирательной кампании в Госдуму. Эксперты считают, что создание городского отделения подчинено главной задаче местной власти по консолидации ресурсов в преддверии сентябрьских выборов.

О том, что региональное отделение «Единой России» в Воронежской области готовится создать отделение в областном центре, “Ъ-Черноземье” рассказали источники в региональной власти. В начале «нулевых» в Воронеже кроме регионального отделения уже работала обособленная ячейка партии, которую возглавлял нынешний депутат Госдумы Сергей Чижов. Впоследствии она была упразднена, но в каждом районе города осталось свое отделение.

Теперь районные отделения могут объединить в одно. Собеседник “Ъ-Черноземье” в облправительстве объясняет это тем, что Воронежу необходима работоспособная партийная структура с понятной ответственностью: «На ее плечи лягут задачи по обновлению партийных рядов, вовлечению в них городских лидеров, выстраиванию современных коммуникаций с сообществами и быстрому реагированию на возникающие проблемы. Должность первого секретаря городского отделения предложена мэру Вадиму Кстенину».

В региональном отделении «Единой России» подтвердили “Ъ-Черноземье” информацию о планируемом воссоздании городского отделения партии. «Это своего рода отклик на пожелания тех членов партии, которые сегодня работают "на земле" в шести муниципальных отделениях "Единой России", созданных в районах Воронежа. Коллеги неоднократно говорили о том, что им было бы легче взаимодействовать с одним ответственным за город лицом. С учетом того, что отделения партии в районах города курируют руководители управ, а в текущие проблемы Воронежа лучше всего погружен мэр, с нашей стороны логично было предложить возглавить новую структуру именно Вадиму Юрьевичу», — пояснил “Ъ-Черноземье” председатель регионального отделения «Единой России», спикер облдумы Владимир Нетесов. Он отметил, что планы реготделения еще должны пройти процедуру согласования с федеральным руководством партии.

«Это серьезное нововведение, которое потребует внесения изменений в устав нашего областного отделения, одобрения коллег из регионального политического совета партии, решения его президиума, а затем и согласования в руководстве "Единой России"», — уточнил Владимир Нетесов.

По словам еще одного собеседника “Ъ-Черноземье” в партии, кандидатуру Вадима Кстенина на пост секретаря городского отделения поддержал вице-спикер Госдумы, экс-губернатор Алексей Гордеев. «На грядущих выборах Кстенину будет отведена существенная роль, фактически он станет ответственным за результаты партии на территории Воронежа. Поэтому, с одной стороны, он получает серьезный статус в партии, уже никто не назовет его просто хозяйственником, с другой — он получает ответственность, которую раньше брали на себя председатель гордумы Владимир Ходырев и другие статусные местные партийцы», — пояснил источник “Ъ-Черноземье”.

По его словам, в скором времени господин Кстенин вступит в «Единую Россию», на данный момент он является ее сторонником.

Сам Вадим Кстенин сказал “Ъ-Черноземье”, что «без малейших сомнений, а, наоборот, с гордостью» примет предложение возглавить городское отделение «Единой России» и сделает «все возможное, чтобы с честью нести эту серьезную ответственность, если пройдут все необходимые для этого партийные процедуры и будет получено согласование на федеральном уровне». «Мы находимся в постоянном диалоге со всеми партиями и общественными движениями и намерены эту работу только усиливать. На местном уровне у всех нас общая задача — сделать жизнь в Воронеже комфортной, благополучной. «Единая Россия» была и остается главной политической силой, предлагающей конструктивную повестку и нацеленной на решение практических задач. Я и мои коллеги постоянно работали с гражданами в общественной приемной партии, пока не началась пандемия», — напомнил мэр.

Вадим Кстенин возглавляет Воронеж с конца 2017 года, когда его предшественник Александр Гусев сменил Алексея Гордеева на посту губернатора. Меньше чем через полгода господин Кстенин был утвержден в должности по итогам голосования в городской думе. После избрания на пятилетний срок он заявлял, что пока не собирается погружаться в политику и видит себя в первую очередь хозяйственником. Впрочем, спустя несколько лет работы на встрече с журналистами мэр признался, что градоначальник должен быть на 50% хозяйственником, а на оставшиеся 50% — политиком.

По мнению политолога Владимира Слатинова, создание в Воронеже городской ячейки «Единой России» проявляет основной приоритет властей перед сентябрьскими выборами в Госдуму. По мнению эксперта, показатели явки на прошлогодних выборах говорят о том, что Воронеж — слабое звено для «Единой России» (в выборах в облдуму в 2020 году приняли участие 19,54% горожан — „Ъ“). «Через завязанное на мэрию городское отделение будет идти мобилизация лояльного электората, — считает Владимир Слатинов. — Прежние аргументы о том, что городская исполнительная власть должна быть в известной степени деполитизирована, отступают на задний план перед конъюнктурной задачей консолидировать ресурсы».

Сергей Толмачев, Андрей Цветков