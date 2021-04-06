Кириенко заявил о необходимости глобальных правил работы компаний в интернете

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко считает, что мировое сообщество должно разработать правила для работы глобальных компаний в интернете. По его словам, Россия будет добиваться соблюдения законодательства со стороны иностранных компаний. Он также сказал, что в России нет цензуры и «не может быть и цензуры глобальных платформ».

«Мы переходим на уровень, когда нормы и правила для глобальных компаний, пользователей, государств в развитии интернет-пространства будут все более международными. Мировое сообщество неизбежно должно будет собираться и договариваться о том, каковы должны быть эти правила»,— сказал господин Кириенко в ходе первого молодежного форума по управлению интернетом Youth RIGF (цитата по ТАСС). Он напомнил, что в рамках ООН принята дорожная карта по цифровому сотрудничеству.

«Мы, конечно, будем добиваться того, чтобы российское законодательство соблюдали иностранные компании-партнеры. Мы не закрываем рынок, они все к нам приходят, но правила надо соблюдать. Мы надеемся, что здесь здравый смысл и соблюдение норм закона действует, если нет, то у государства должны быть инструменты, что называется, подталкивания к этому»,— сказал господин Кириенко журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В качестве примера принятия мер он привел замедление работы Twitter. По словам первого замглавы администрации президента, после замедления Twitter «впервые за несколько лет» начал работать. «Они за месяц, по данным Роскомнадзора, уже две третьих противоправной информации устранили. Почему нельзя было сделать этого раньше?» — сказал господин Кириенко.

Первый замглавы администрации добавил, что «везде в мире» появляются единые правила и нормы для глобальных международных платформ. По его мнению, эти платформы должны соблюдать права человека и не должны вводить цензуру.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать дополнительные требования к иностранным IT-компаниям в рунете к августу 2021 года. По информации “Ъ”, правительство планирует к концу года создать в России систему «цифрового резидентства» для иностранных компаний и бизнеса из IT-сферы. Планируется принять законопроект, который обяжет иностранные компании с аудиторией 100–500 тыс. пользователей на территории России регистрировать юридические лица в России и платить налоги на территории страны.

Подробнее — в материале “Ъ” «Только для членов резидиума».