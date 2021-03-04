Работы по созданию частного космодрома в Нижегородской области приостановили

Компания «Космокурс» приостановила работы по созданию первого в России частного космодрома в Нижегородской области, сообщил генеральный директор предприятия Павел Пушкин. По его словам, реализации проекта мешает бюрократия.

«По космодрому ничего не согласовывается. Все друг на друга кивают. По технике мы многое проработали, но в таких условиях остановили работы»,— рассказал Павел Пушкин (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что от суборбитального проекта никто не отказывался, «но он отодвинут на второй план, так как пробивать лбом бетонную стену немного надоело».

По словам Павла Пушкина, сложности возникли на стадии согласования санитарно-защитных зон космодрома. Компания подготовила проект и направила в нижегородский институт Роспотребнадзора, оттуда – в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), затем документ передали в федеральный Роспотребнадзор. Ответа пока нет.

Соглашение о строительстве космодрома для туристических суборбитальных полетов в Нижегородской области правительство региона и «Космокурс» заключили весной 2019 года. На тот момент стоимость наземной инфраструктуры оценивалась в 2,6 млрд руб., инвестиции в весь проект — в 9,6 млрд руб. Предполагалось, что первый запуск ракеты на спирту состоится в 2025 году. Согласно проекту, время полета на высоту 180-220 км составит 15 минут, из них в невесомости пассажиры смогут провести 5-6 минут. Стоимость билета составит около $ 200-250 тыс.

Подробнее о проекте – в интервью Павла Пушкина «“Такой объект строится в истории России и СССР впервые”».