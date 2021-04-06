«Друзья суда» напомнили КС о себе

Правозащитники направили в Конституционный суд (КС) независимое экспертное заключение amicus curiae — «друг суда». Это первое подобное обращение, с тех пор как КС исключил из регламента норму об amicus curiae, но при этом пообещал и дальше рассматривать «авторитетные академические исследования, содержащие важную для дела информацию». В данном случае речь идет о жалобе на российское законодательство о домашнем насилии, и правозащитники считают, что КС может в этом деле дать оценку всех государственных мер защиты жертв.

Фонд помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая» (внесен в реестр так называемых иностранных агентов) направил в КС свое экспертное заключение к жалобе россиянки Людмилы Саковой. Женщину систематически избивал брат, в 2018 году его привлекли к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои» и назначили штраф 5 тыс. руб. Когда он вновь избил женщину, то был привлечен уже у уголовной ответственности по ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». В октябре 2019 года, имея неснятую и непогашенную судимость, он вновь нанес побои Людмиле Саковой. Но за этого мировой судья привлек мужчину лишь к административной ответственности, назначив 100 часов обязательных работ. Таким образом, третий эпизод побоев повлек меньшее наказание, чем второй. Поэтому Людмила Сакова попросила КС признать ст. 116.1 УК РФ не соответствующей Конституции.

«Русь сидящая» не представляет интересы пострадавшей, но направила в КС свое мнение о проблеме, поднятой в жалобе госпожи Саковой. Напомним, предоставление независимых экспертных заключений amicus curiae — распространенная в зарубежном судопроизводстве практика. Отправить заключение по рассматриваемому судом вопросу могут любая организация или отдельный эксперт. Таким способом судьи могут получить дополнительную информацию, которую не предоставили участвующие в деле стороны.

Конституционный суд России также рассматривал с участием «друзей суда» немало резонансных дел, в том числе «дело ЮКОСа». Однако он официально признал статус инициативных научных заключений лишь в 2017 году, включив в свой регламент соответствующую норму. А в феврале этого года КС исключил из регламента норму amicus curiae, поскольку положение о нем не было закреплено в последней редакции закона о КС. «Если в Конституционный суд поступят авторитетные академические исследования, содержащие важную для дела информацию, которая не была предоставлена сторонами, они не будут выброшены в корзину. Как и прежде, КС сам волен выбирать себе друзей, а настоящие друзья действуют не для галочки»,— отмечали тогда в пресс-службе Конституционного суда. Заключение «Руси сидящей» стало первым известным меморандумом amicus curiae, поступившим с тех пор в КС.

В своем экспертном заключении фонд напоминает, что КС вправе оценить не только одну лишь статью УК РФ, а весь комплекс мер уголовно-правовой защиты от домашнего насилия. Сейчас в Уголовном кодексе нет различий между наказаниями за преступления, совершенные в семье, и преступлениями в отношении других лиц. Кроме того, составами УК РФ не охвачен широкий круг действий — например, психологическое и экономическое насилие, угрозы, преследования, домогательства. При причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) или нанесении побоев лицом, уже привлекавшимся к административной ответственности (ст. 116.1 УК РФ), жертва не может рассчитывать на преследование виновного в порядке частно-публичного или публичного обвинения. Это означает, что расследование дела не будет продолжаться, если потерпевшая сторона будет вынуждена забрать заявление из полиции.

В большинстве случаев жертва не может получить охранное предписание. Мера пресечения в виде запрета определенных действий применима только в случае уголовного преследования агрессора. Но в 2017 году побои в отношении близких родственников из уголовных преступлений перевели в административные правонарушения, если такое действие было совершено впервые. В итоге существенная часть конфликтов рассматривается в административной плоскости.

Кроме того, российская система не предусматривает прохождения абьюзером специальных программ по ненасильственному решению конфликтов. «Признание человека виновным чаще всего — примерно в 80% случаев — влечет наложение штрафа, выплата которого осуществляется за счет семейного бюджета»,— говорится в заключении.

«Исходя из международных стандартов, уже первые побои в отношении близких лиц должны наказываться в уголовном порядке,— сказала “Ъ” руководитель юридического департамента "Руси сидящей" Ольга Подоплелова.— Мы подчеркиваем в заключении, что КС активно пользуется возможностью рекомендовать законодателю устранять пробелы и реформировать закон, задавая для этого конституционно-правовые ориентиры. Надеемся, что в этом деле КС рекомендует привести УК и УПК в соответствие с международными обязательствами».

Марина Царева, Санкт-Петербург