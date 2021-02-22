Пять дел КС, рассмотренных с заключениями от «друзей суда»

О митингах
В 2012 году Конституционный суд России проверял на конституционность закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», который изменили перед оппозиционным «Маршем миллионов»: были увеличены максимальные штрафы, властям разрешили определять места для проведения акций, а за двукратное нарушение законодательства на граждан налагался годовой запрет на организацию митингов. Закон оспаривался группой оппозиционных депутатов и лидером незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуардом Лимоновым.
В КС поступило заключение Фонда содействия защите прав и свобод гражданина «Общественный вердикт» (внесен в реестр так называемых иностранных агентов). Его автор, адвокат Сергей Голубок, отмечал, что закон в таком виде породит множество обоснованных жалоб против России в Европейский суд по правам человека со всеми вытекающими из их удовлетворения правовыми последствиями, в том числе по выплате компенсаций за счет бюджетных средств. Судья-докладчик Сергей Князев приобщил заключение к материалам дела. Тогда КС признал нормы не соответствующими Конституции и рекомендовал их пересмотреть: снизить минимальный размер штрафов, увеличить количество гайд-парков и смягчить ответственность для организаторов.
Об «иностранных агентах»
В 2014 году Конституционный суд России рассматривал жалобы тогдашнего уполномоченного по правам человека Владимира Лукина и ряда некоммерческих организаций (НКО), которые просили проверить на соответствие Конституции нормы закона «О некоммерческих организациях» и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях об «иностранных агентах». Поводом для процесса стали требования, введенные для НКО с иностранным финансированием. В 2012 году их обязали регистрироваться в качестве иностранного агента в Минюсте в случае, если их деятельность признана политической.
Заключения «друзей суда» по делу предоставили две организации — Ресурсный правозащитный центр и Институт права и публичной политики. Заключение последнего было посвящено сравнительно-правовому анализу законодательства России и США об «иностранных агентах» и содержало вывод о необоснованности ссылок на иностранное законодательство в этом вопросе.
Материалы были приобщены к делу в ходе подготовки к слушанию, а их копии раздавались сторонам. Против такого решения выступал полномочный представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов. Он интересовался статусом заключений и недоумевал из-за того, что их копии оказались у сторон. Судья-докладчик Сергей Князев пояснял, что эти документы были приобщены к материалам дела на основании 37-го параграфа Регламента КС, согласно которому оформляться в судебное дело могут «материалы, дополнительно полученные в процессе подготовки дела к рассмотрению». В постановлении по делу КС признал закон соответствующим Конституции.
О праве заключенных голосовать
В 2016 году Конституционный суд России рассматривал запрос Министерства юстиции о невозможности исполнения постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Анчугов и Гладков против России», которое требовало отмены полного запрета заключенным голосовать на выборах. Свои письменные соображения по делу направила группа независимых ученых — три доцента МГУ имени Ломоносова, Университета Ливерпуля, Европейского гуманитарного университета и профессор Высшей школы экономики. В заключении они сосредоточились не на возможности или невозможности исполнения решения ЕСПЧ, а на конкретном способе исполнения постановления, отсылая КС к его же позиции о международно-правовом обязательстве России исполнять постановления ЕСПЧ. Ученые предлагали два основных способа исполнить решение — через изменение Конституции и через ее толкование «в свете требований Конвенции».
КС признал невозможным исполнение постановления ЕСПЧ, предписывающее изменить закрепленный в Конституции запрет заключенным голосовать на выборах. Однако конституционалист Ольга Кряжкова в одном из своих исследований отмечала, что некоторые моменты заключения коррелируют с решением КС: суд отметил возможность законодателя оптимизировать систему наказаний так, чтобы некоторые из них не влекли ограничения избирательных прав. Одно из предложений группы ученых было именно таким.
Об отсрочке призыва при обучении
В 2018 году Конституционный суд России рассматривал на соответствие Основному закону нормы ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», которые не позволяли молодым людям воспользоваться отсрочкой в период обучения в магистратуре, если совершеннолетие наступило до окончания средней школы. Меморандум amicus curiae по этому делу в КС направил Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Он был подготовлен правозащитными организациями «Солдатские матери Санкт-Петербурга» и «Гражданин и армия».
Как отмечал в ходе слушаний председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, заключение стало единственным документом, поддерживающим позицию призывников: за равенство права на образование высказался только СПЧ. Представители президента, Госдумы и Совета федерации были уверены, что права призывников не нарушаются, потому что бакалавриат является полноценным высшим образованием, а непрерывная отсрочка для обучения будет использоваться со злоупотреблениями. Нормы федерального закона были признаны КС не соответствующими Конституции.
О «детях ГУЛАГа»
В 2019 году Конституционный суд России рассматривал жалобы детей репрессированных москвичей Елизаветы Михайловой, Евгении Шашевой и Алисы Мейсснер, которые родились в спецпоселениях или ссылках и на протяжении многих лет не могут получить гарантированную законом компенсацию КС встал на сторону жертв политических репрессий и признал, что введенные в столице ограничения на предоставление репрессированным бесплатного жилья не соответствуют Конституции,— бесплатные квартиры в столице вместо тех, что были отняты у их семей в 30-е годы прошлого века. Свои заключения в КС направил СПЧ и правозащитный центр «Мемориал» (внесен в реестр так называемых иностранных агентов). КС встал на сторону жертв политических репрессий и признал, что введенные в столице ограничения на предоставление репрессированным бесплатного жилья не соответствуют Конституции, как и федеральный закон, на который опирались московские чиновники. Отметим, что постановление КС все еще не исполнено, а внесенный в Госдуму законопроект, по мнению Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Комиссии при президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и заключению Общественной палаты РФ, решению Конституционного суда не соответствует.