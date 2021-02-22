Пять дел КС, рассмотренных с заключениями от «друзей суда»

В 2014 году Конституционный суд России рассматривал жалобы тогдашнего уполномоченного по правам человека Владимира Лукина и ряда некоммерческих организаций (НКО), которые просили проверить на соответствие Конституции нормы закона «О некоммерческих организациях» и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях об «иностранных агентах». Поводом для процесса стали требования, введенные для НКО с иностранным финансированием. В 2012 году их обязали регистрироваться в качестве иностранного агента в Минюсте в случае, если их деятельность признана политической.

Заключения «друзей суда» по делу предоставили две организации — Ресурсный правозащитный центр и Институт права и публичной политики. Заключение последнего было посвящено сравнительно-правовому анализу законодательства России и США об «иностранных агентах» и содержало вывод о необоснованности ссылок на иностранное законодательство в этом вопросе.

Материалы были приобщены к делу в ходе подготовки к слушанию, а их копии раздавались сторонам. Против такого решения выступал полномочный представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов. Он интересовался статусом заключений и недоумевал из-за того, что их копии оказались у сторон. Судья-докладчик Сергей Князев пояснял, что эти документы были приобщены к материалам дела на основании 37-го параграфа Регламента КС, согласно которому оформляться в судебное дело могут «материалы, дополнительно полученные в процессе подготовки дела к рассмотрению». В постановлении по делу КС признал закон соответствующим Конституции.