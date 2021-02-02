Убийство признали реализацией угрозы

Конституционный суд не принял жалобу жителя Чебоксар Николая Овчинникова, дочь которого погибла в результате домашнего насилия в 2018 году. Убийцу женщины приговорили почти к 15 годам строгого режима, но при этом оправдали по статье об угрозе убийством. Господин Овчинников не согласен с этим решением: он считает, что действующая статья УК РФ не позволяет оценить реальность намерений угрожавшего, если убийство все-таки было совершено. КС пояснил, что установить реальность угроз позволяют свидетели, медики, а также представители органов власти, к которым жертва обращалась за помощью.

Анна Овчинникова была задушена супругом Александром Ануфриевым 8 сентября 2018 года. В общей сложности мужчина был осужден на 14 лет и 10 месяцев по ст. 105 (убийство), ст. 158 (кража, совершенная в крупном размере) и ст. 325 (похищение или повреждение документов). Но при этом Верховный суд республики Чувашия оправдал убийцу Анны Овчинниковой по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Суд пояснил, что уже невозможно узнать субъективную оценку этих угроз женщиной.

При этом еще за месяц до убийства она обращалась в полицию с заявлением об угрозах. И участковый вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела — он не усмотрел оснований для опасений о приведении угроз в исполнение.

Отец погибшей женщины Николай Овчинников просил признать неконституционной формулировку ст. 119 УК РФ. Он считает, что в случаях смерти потерпевшего норма статьи не дает судам оценить реальность угрозы и привлечь виновного к уголовной ответственности. Конституционный суд отказал ему в принятии жалобы, так как «исследование обстоятельств дела и проверка доказательств, которые послужили основой для вынесения решений по делу заявителя, не относятся к компетенции КС РФ». При этом суд отметил, что «при отсутствии показаний потерпевшего в связи с его гибелью угроза убийством может быть подтверждена в суде показаниями очевидцев, медработников, сотрудников органов власти, куда жертва обращалась за помощью и защитой, записями камер видеонаблюдения и т. д.».

Также суд напомнил о возможности привлечения к ответственности госслужащих, своевременно не пресекших насилие, и отметил возможность получения компенсации за их бездействие.

Вместе с тем КС считает, что «оспоренная норма содержит достаточные правовые гарантии уголовного преследования лица, угрожавшего убийством». «...Сам же факт причинения смерти или вреда здоровью, следующий за высказанной угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, тем более может свидетельствовать как о намеренном устрашении потерпевшего, так и о реальности угрозы, не только дававшей основания опасаться ее воплощения, но и приведенной в исполнение»,— говорится в определении КС.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что пояснения КС мало повлияют на практику вынесения решений по делам об угрозах убийством. «Полагаю, что в данной ситуации КС РФ существенно не меняет практику производства по отраженным категориям уголовных дел. Возможность универсального правопреемства по насильственным преступления имелась и раньше. Принцип устности и непосредственности уголовного процесса изначально заложен в УПК РФ. Это скорее системная проблема должной профессиональности правоприменителей и правильного толкования законодательства»,— считает он.

Вице-президент коллегии адвокатов «Вердикт» Светлана Перова уверена, что своевременная реакция полиции на сообщения об угрозах могла бы спасти жизнь Анны Овчинниковой и других жертв домашнего насилия.

«Хотелось бы, чтобы суды прочитали решение КС. Несмотря на то, что это был отказ, его содержание имеет полное описание необходимости применения 119-й статьи в данном деле. Если угроза была реализована, то не требуется мнение потерпевшей. Эта статья сложна, так как трудно собрать доказательную базу — как правило, жертва, особенно домашнего насилия, находится с обидчиком один на один и доказать угрозы ей нечем. Это заключение важно прочитать и тем, кто работает на земле — участковым, дознавателям, чтобы они активнее принимали превентивные меры для того, чтобы угрозы не были реализованы»,— считает она.

Кроме того, госпожа Перова отметила, что в России крайне мало случаев, когда сотрудники правоохранительных органов привлекаются к ответственности за бездействие, приведшее к чьей-либо гибели. Это связано в том числе с высокой текучкой кадров на низовом уровне.

Напомним, что отец убитой также обратился в ЕСПЧ с жалобой на российские правоохранительные органы, которые вовремя не предоставили защиту его дочери. По его мнению, таким образом были нарушены ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение пыток), ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и ст. 14 (запрещение дискриминации) Конвенции о защите прав человека.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург