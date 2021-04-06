Губернаторам позволят перезанять

Федеральный центр продолжает разбираться с последствиями оказания масштабной помощи регионам в «ковидном» году. Белый дом решил, что бюджетные кредиты, выданные в конце 2020 года сроком на семь месяцев для закрытия дефицитов бюджетов территорий, можно будет гасить новыми бюджетными кредитами, которые будут предоставляться в 2021-м. Кроме того, регионы, уже задолжавшие больше, чем позволяет Бюджетный кодекс, все же смогут брать короткие казначейские кредиты на текущие нужды — норма о предельном уровне госдолга субъектов РФ замораживается до конца 2021 года.

Утвержденное премьером Михаилом Мишустиным постановление правительства смягчает правила предоставления бюджетных кредитов регионам. Напомним, за 2020 год госдолг российских регионов вырос на 18% и достиг 2,5 трлн руб.— до этого в течение трех лет он только снижался. И более половины этого прироста пришлось на практически бесплатные бюджетные кредиты федерального центра (со ставкой 0,1% годовых). В итоге сейчас регионы должны правительству уже 1,1 трлн руб. В 2020-м бюджетных кредитов было выдано на 223 млрд руб. В условиях подскочивших из-за пандемии расходов (на 17% в сравнении с 2019 годом) эти деньги позволили регионам закрыть дефициты бюджетов и не залезть в дорогие долги перед банками.

Однако выданные в конце 2020 года сроком на семь месяцев бюджетные кредиты теперь надо центру возвращать — в срок до 1 июля 2021 года. Речь идет о кредитах, которые выдавались регионам на пополнение бюджетных остатков (ими они закрывают дефициты бюджетов). Постановление фиксирует, что в 2021 году взять новые бюджетные кредиты на пополнение остатков субъекты РФ смогут только после того, как вернут такие же прошлогодние займы. Понимая, что вернуть деньги в срок у многих регионов вряд ли получится, устанавливается, что бюджетные кредиты 2021 года можно будет использовать на погашение выданных в конце 2020-го. «Изменения направлены на то, чтобы не допустить закредитованности регионов»,— пояснил в понедельник Минфин.

Старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин отмечает, что такое уточнение правил позволит регионам не привлекать коммерческий долг для рефинансирования бюджетных кредитов и избежать удорожания обслуживания задолженности. Эксперт отмечает, что пока неясно, на какой срок будут выдаваться бюджетные кредиты в 2021 году: «Если эта мера будет носить краткосрочный характер, то проблема рефинансирования может вернуться в ближайшее время».

Вторая поправка до конца 2021 года приостанавливает требование о предельной величине госдолга для получения бюджетных кредитов на пополнение остатков. Сейчас ст. 107 Бюджетного кодекса устанавливает, что госдолг регионов не должен превышать размера их собственных доходов (то есть без учета трансфертов). Для тех, у кого доля дотаций центра в течение двух последних лет выше 40% собственных доходов, госдолг не должен превышать половины своих поступлений. Замораживание этого трудновыполнимого для многих норматива позволит территориям брать короткие кредиты Управления Федерального казначейства (УФК). Поясним, что в течение года регионы берут казначейские кредиты для экономии на процентных расходах по банковским займам. Некоторые территории, не имея возобновляемых кредитных линий, используют кредиты УФК для финансирования кассовых разрывов.

По словам Ильи Цыпкина, эта мера позволит регионам с высокой долговой нагрузкой или с низкой долей собственных доходов привлекать бюджетные кредиты для финансирования своих социальных обязательств. Эксперт отмечает, что норма о пределе госдолга приостановлена до конца 2021 года «и пока остается открытым вопрос, как будут справляться субъекты, превысившие эти нормативы, в 2022 году».

Напомним, что ситуация с долгами территорий обсуждалась на совещании у Владимира Путина на прошлой неделе (см. “Ъ” от 1 апреля). Там речь шла не только о «свежих» бюджетных кредитах 2020 года, но и об уже реструктурированной задолженности. В отношении нее федеральные власти тоже пошли на послабления. Губернаторам был предложен взаимовыгодный вариант: при направлении сэкономленных на реструктуризации денег на новые инфраструктурные проекты в своих регионах долг будет частично списываться — в счет налогов в федеральный бюджет, которые будут генерировать такие проекты. Сейчас, по информации Минэкономики, этой возможностью готовы воспользоваться 49 регионов-должников из 69: они представили в правительство проекты почти на 100 млрд руб. (см. «Ъ-Онлайн» от 2 апреля).

Вадим Вислогузов