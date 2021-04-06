Верующим негде встать

Столичные власти отреагировали на критику духовенства по поводу новых парковочных тарифов. С 5 апреля прихожанам придется платить 380 руб. в час по воскресеньям, чтобы оставить на время службы свои автомобили на ряде улиц, где расположены храмы. В департаменте транспорта Москвы объяснили, что у «религиозных объектов», как у поликлиник и больниц, есть три-четыре бесплатных места, но готовы учесть пожелания представителей конфессий, если те направят официальные обращения. Совет муфтиев России, как выяснил “Ъ”, в связи с этим попросит решить вопрос с парковочными местами возле мечетей по пятницам. В Российском еврейском конгрессе предложат включить в список льготных категорий «транспорт благотворительных организаций, которые являются поставщиками социально полезных услуг». В РПЦ просто рассчитывают на понимание со стороны мэрии.

С 5 апреля в центральной части Москвы на улицах, где впервые введен парковочный тариф 380 руб. в час, за стоянку автомобиля придется платить и по воскресеньям. Так, на углу Старосадского переулка расположен храм святых бессребреников Космы и Дамиана, в Благовещенском переулке — храм Александра Невского на Патриарших прудах, в Филипповском переулке — храм Воскресения Словущего и т. д. Повышение расценок могут заметить посетители синагоги на Чистых прудах: рядом расположены Малый и Большой Харитоньевские переулки. Ранее новые тарифы раскритиковали представители духовенства (см. “Ъ” от 29 марта). Многие храмы заполняются именно по воскресеньям, пояснял заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, при этом служба идет не меньше полутора часов. Мусульмане, напомним, совершают традиционную молитву по пятницам (джума-намаз): в эти дни в мечеть приезжают несколько тысяч людей из разных районов города. Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов предлагал сделать бесплатной парковку в определенные часы. В мэрии ситуацию до вчерашнего дня не комментировали.

«С храмами и религиозными объектами мы ведем работу точно так же, как и с больницами и поликлиниками»,— заявила в понедельник начальник управления развития парковочного пространства департамента транспорта Мария Майорова. Для их посетителей, пояснила она, обычно выделяется 3–4 бесплатных места.

«К каждому объекту мы отнеслись очень внимательно, посмотрели на организацию парковочных мест. На данный момент положение достаточно нормальное,— заявила госпожа Майорова.— Если от наших коллег будут официальные обращения, то мы это все учтем».

«Рассчитываем на то, что аргументы священнослужителей, десятилетиями несущих свое служение в центре города, найдут понимание у властей Москвы»,— прокомментировал “Ъ” заявление дептранса Вахтанг Кипшидзе. «Приветствуем решение департамента,— заявил “Ъ” заместитель председателя Совета муфтиев России муфтий Рушан Аббясов.— Мы в ближайшее время подготовим обращение с просьбой решить вопрос с парковочными местами возле мечетей по пятницам». Президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер также пообещал направить обращение по поводу организации бесплатных мест «для представителей конфессий возле социальных объектов и храмов». РЕК предложит включить в список льготных категорий и «транспорт благотворительных организаций, которые являются поставщиками социально полезных услуг».

Большинство общин испытывает серьезные трудности с местами для парковки у храмов, заявил президент Фонда поддержки христианской культуры, науки и образования, член правления Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) епископ Константин Бендас. «Это в лучшем случае два-три места у крыльца, которые приходится делить с жителями соседних домов или их занимают ярмарки выходного дня, в том числе в дни церковных праздников,— пояснил он “Ъ”.— Мы просим прихожан пользоваться общественным транспортом, но это сложно, ведь у нас большое количество многодетных семей, есть люди с ограниченными возможностями, а станции метро и остановки бывают не близко. Мы обязательно обратимся к столичным властям, чтобы они учли и наши проблемы с парковкой».

Заявления представителей конфессий ранее вызвали бурную дискуссию среди обычных автомобилистов.

«Разделение автовладельцев на верующих и неверующих — это зло,— высказалась Оксана Ревенко на странице сообщества "Синих ведерок".— Всенощная служба длится самый минимум два с половиной часа. Литургия — два часа. Парковка в выходные везде должна быть бесплатной, цена — соразмерна доходам населения». «Причем здесь верующие? Почему они имеют приоритеты перед атеистами?» — недоумевает на той же площадке Светлана Щербакова. «380 рублей в час — это дикость. Подавляющее большинство граждан не могут платить такую сумму, и вероисповедание тут ни при чем»,— рассуждает Егор Дмитриев. «Можно подумать, что отмена платы гарантирует, что на эти места встанут прихожане,— заметил пользователь lexx2 на сайте “Ъ”.— Я верующий, но категорически против, когда верующим даются финансовые привилегии. В храм надо ходить пешком по возможности, потрудиться. А если из-за денег перестаешь ходить, то так ли нужно было тебе именно в этот храм? Христос везде один и тот же».

Иван Буранов, Павел Коробов