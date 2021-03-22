Россия рискует потерять контакт со SWIFT

В Кремле допустили отключение России от межбанковской системы SWIFT и призвали быть начеку. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия США в этом плане могут быть непредсказуемыми. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал самостоятельно отказываться от доллара и западных платежных систем, чтобы снизить санкционные риски. Лавров заявил китайским СМИ, что Вашингтон «разучился применять классическую дипломатию», поэтому и Москве, и Пекину придется укреплять технологическую самостоятельность.

Насколько вероятен новый раунд финансовых ограничений со стороны США? Профессор департамента международных отношений Высшей школы экономики Максим Братерский считает, что отключение Москвы от международных финансовых систем повредит третьим странам, но у Вашингтона почти не осталось других способов нарастить санкционное давление: «Это всегда виделось невероятным. Кроме огромных неприятностей для российских платежей, это довольно серьезные неприятности для самих же американцев, которые ведут какие-то дела с Россией.

Но все, что можно было сделать против России, американцы уже применили, остались только большие вещи: SWIFT, расчетная система и запрет на покупку российского госдолга.

Создать что-то свое, вероятно, можно, я не думаю, что это технически сложно, но кто в этой системе будет участвовать, кроме российских и китайских банков? У каждого из российских и китайских финансовых учреждений есть еще круг партнеров в других странах, которые не факт, что захотят работать по какой-то новой схеме».

Отключение России от системы SWIFT — один из возможных шагов американского Белого дома, сообщал в декабре Reuters. Собеседники “Ъ FM” тогда полагали, что это грозит новыми расходами экспортеров и повышением стоимости импорта. Может ли государство подготовиться к такому сценарию? Руководитель направления Центра исследования финансовых технологий «Сколково — РЭШ» Егор Кривошея считает, что финансовая система России может быстро адаптироваться к ограничениям, но готового решения на международном уровне нет и в ближайшее время не предвидится: «Если мы говорим про обеспечение внутристрановой стабильности платежных систем и в принципе финансовых потоков, то здесь эта задача абсолютно выполнимая, это не так сложно сделать. Сейчас уже все платежи обязаны проходить через Центральный банк, через наши государственные системы и, по сути, обеспечивать во многом российскими силами технологические возможности. Но если мы говорим про международное сообщение, то здесь, конечно, возникают дополнительные трудности.

России нужно будет в первую очередь договориться с другими странами по поводу подключения банков и других финансовых посредников к подобным системам. Насколько этот процесс вероятен, особенно в короткие сроки, — отдельный сложный вопрос. Как мы видим по успехам, например, нашей национальной платежной системы, несмотря на то, что она технологически продвинута, несмотря на то, что есть достаточно серьезные успехи внутри России, даже в некоторых странах СНГ, все-таки о каком-то международном сотрудничестве пока говорить не приходится.

Здесь еще есть вопросы экономики и целесообразности подобного, потому что во многом эти системы рассчитаны на достаточно высокие издержки на первых этапах и на возрастающую отдачу от масштаба, когда все переходит в международный формат, как, например, SWIFT.

Все уже через эти этапы прошли и не требуют таких больших инвестиций, а их издержки с подключением большего количества участников сокращаются.

Если мы говорим про создание новой международной системы, агенты могут взвешивать не только политические риски, но еще и экономические выгоды подключения российских пользователей по сравнению с издержками, которые придется понести».

Российский Центробанк разработал собственный аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). В основном к ней подключаются российские организации. Возможность отключения страны от системы SWIFT обсуждается со времен присоединения Крыма. В самой компании тогда заявляли, что не намерены идти на такой шаг.

Сергей Гусев