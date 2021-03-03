Москва сформулирует санкционный ответ

Россия пообещала ответить на санкции США и Евросоюза, причем необязательно симметрично. В МИД назвали новые ограничения враждебным антироссийским выпадом, с которым Москва не намерена мириться. Вашингтон и Брюссель объявили о санкциях в связи с делом Алексея Навального во вторник. Ограничения, в частности, коснулись руководителей ФСБ, Следственного комитета, Генпрокуратуры, ФСИН, Минообороны, а также высокопоставленных чиновников администрации президента. При этом в США пообещали в ближайшее время объявить и о новых санкциях. Повлияют ли западные ограничения на российскую экономику? И какие ответные шаги может предпринять Москва? Разбирался Александр Рассохин.

О том, что санкционный список Евросоюза будет довольно скромным, СМИ знали заранее. В нем оказались генпрокурор Игорь Краснов, руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСИН Александр Калашников и командующий Росгвардией Виктор Золотов. Их европейские счета Брюссель пообещал заблокировать, а им самим закрыть въезд в ЕС.

Вашингтон ответил гораздо масштабнее. Белый дом добавил в список директора ФСБ Александра Бортникова, заместителей министра обороны Павла Попова и Алексея Криворучко, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и начальника управления по внутренней политике администрации Андрея Ярина. Их имущество на территории США, если такое будет обнаружено, американские власти намерены арестовать. Кроме того, в черном списке оказались три научно-исследовательских института и центра, которые занимаются химическими веществами и могли быть причастны, по версии Вашингтона, к якобы отравлению Навального.

Как и предполагалось, санкции оказались хотя и многочисленными, но довольно безобидными, признает член Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов: «Эти санкции мало что значат для российской экономики. Но, конечно, сделан еще один шаг к полному прекращению политического диалога с Евросоюзом и к дальнейшему ухудшению отношений с Соединенными Штатами. Что касается Америки, безусловно, неизбежно введение новых санкций». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала повод для введения санкций торжеством абсурда, ожидаемо пообещав, что такие шаги без ответа не останутся. И ответ этот необязательно будет симметричным.

Но вряд ли от Москвы стоит ждать радикальных действий, предполагает Дмитрий Суслов: «Еще в большей степени будет минимизирован диалог с официальным Брюсселем, с институтом Европейского союза. Если мы и будем по политическим вопросам с европейцами говорить, то преимущественно на уровне двусторонних отношений, никакого диалога с Боррелем, с Мишелем, с Урсулой фон дер Ляейн. Что касается Соединенных Штатов, то, мне кажется, принципиально ничего не изменится, отношения носят откровенно враждебный характер. Но непосредственно на санкции Россия, конечно, будет реагировать введением аналогичных мер».

Американская администрация также запретила поставки в Россию вооружения. Впрочем, в том или ином виде это ограничение действует и сейчас. Вопрос возникает к другому пункту — запрету американским правительственным финансовым организациям выдавать России кредиты. И потенциально это может ударить по экономике, соглашается программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: «Гипотетически это может означать, например, запрет банкам покупать обязательства российского долга. Но посмотрим на разъяснение казначейства. Это самая неприятная вещь, которая есть в этом законе».

Один из главных индикаторов рисков — российский рубль — только укреплялся на фоне новостей, что серьезных ударов отечественной экономике ждать не стоит. Курс доллара во вторник потерял практически половину рубля. Впрочем, США обещают новые санкции. К примеру, за кибератаку на компанию SolarWinds, в которой Вашингтон обвиняет Москву. На серьезные шаги вроде отключения России от системы SWIFT Штаты вряд ли пойдут, ведь это ударит по собственной экономике, говорит президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган:

«Я не думаю, что введут санкции серьезные против нашей нефтянки, и наши банки, скорее всего, не отрежут от долларовых расчетов.

Значит, будут какие-то более мягкие меры, прежде всего связанные со всем, где Россия может развиваться в будущем — от технологий во всех сферах. И будут повышать, естественно, токсичность наших денег, бизнесов. Курс будет колебаться в районе 72-75 за доллар, в 80-90 руб. не верю».

Отличает эти санкции то, что США и Евросоюз действуют сообща, согласовывая свои шаги. Перспективы такой политики играют против Москвы. Другое дело, что возможности самих санкций, как кажется, с каждым годом сокращаются, и ограничения все больше носят символический характер.