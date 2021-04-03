Александр Бастрыкин распустил генералов

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин решил понизить статус главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД), в котором служат следователи по особо важным делам при нем самом в званиях генералов и полковников. Теряющий самостоятельность главк после сокращений станет подразделением главного следственного управления (ГСУ) комитета, которым еще недавно руководил первый заместитель господина Бастрыкина генерал-лейтенант Эдуард Кабурнеев, получивший под контроль все следствие центрального аппарата ведомства и целый ряд его подразделений в регионах.

Приказ «О внесении изменений в штат центрального аппарата Следственного комитета» подписал на днях Александр Бастрыкин. Главным образом он касается одного из ключевых и самых известных подразделений — ГУРОВД, сотрудникам которого поручались расследования самых громких уголовных дел последних лет — от губернаторских взяток и терактов, в том числе в метро Санкт-Петербурга, до убийств журналистки Анны Политковской и оппозиционера Бориса Немцова. Все это время подразделение было самостоятельным главком, курируемым отдельным заместителем председателя СКР.

Таковым, например, являлся бывший следователь по особо важным делам при председателе СКР Игорь Краснов, в прошлом году назначенный генпрокурором. Его место занял генерал-лейтенант юстиции Ростислав Рассохов, возглавлявший ранее ГУРОВД, а бывший следователь-«важняк» Сергей Голкин мог стать начальником главка, но в феврале предпочел уйти в Генпрокуратуру — руководителем 34-го управления, надзирающего за расследованием дел в СКР, МВД и Федеральной службы судебных приставов.

В марте в течение нескольких дней председатель СКР издал два приказа о перераспределении полномочий между своими замами. Если первый сохранил ГУРОВД за куратором Рассоховым, то вторым главк был передан первому заместителю господина Бастрыкина Эдуарду Кабурнееву, теперь фактически получившему под контроль все самые важные следственные органы, в том числе в Центральном федеральном округе. В свою очередь, Ростиславу Рассохову досталось следствие в Сибири и на Дальнем Востоке, а также расположенный в Крыму ведомственный пансионат «Родина». Между тем само отдельное существование ГУРОВД давно стояло под вопросом и чаще всего связывалось с именем и карьерой генерала Рассохова. Поэтому вполне логично, что после отправки последнего за Урал и концентрации контроля за всем центральным аппаратом СКР у Эдуарда Кабурнеева настала очередь и «организационно-штатных мероприятий» в ГУРОВД.

Согласно приказу председателя ведомства, оно теряет статус главка и входит на правах управления в другое, гораздо более крупное подразделение — ГСУ, которым сейчас руководит генерал-майор Денис Колесников.

Стоит отметить, что в ГУРОВД служит 104 человека, в том числе все старшие следователи по особо важным делам при председателе СКР, которые назначаются указом президента. Большинство из сотрудников имеют звание полковников, а 15 — генерал-майоров.

Между тем в составе обновленного ГСУ штатная численность управления составит, по данным “Ъ”, 94 человека, которые будут распределены по двум следственным отделам.

Первый из них и станет «генеральским», так как здесь предусмотрены 20 ставок для «важняков» при председателе. Кстати, из 12 подлежащих сокращению штатных единиц две приходятся именно на эту должность. Решить, кто из следователей уйдет в отставку, а кто перейдет на новую должность, руководство СКР должно в течение 70 дней. По некоторым данным, сотрудников пенсионного возраста в ГУРОВД нет, но зато с избытком тех, кто может уйти на покой по выслуге лет.

Источники “Ъ” в СКР в целом спокойно восприняли информацию о реформе ГУРОВД, назвав ее логичным «аппаратным преобразованием».

По их словам, оно вполне укладывается в явно наметившуюся тенденцию к передаче власти в комитете Эдуарду Кабурнееву, которого многие считают приемником господина Бастрыкина. Кроме того, собеседники “Ъ” вспомнили, что в свое время деятельность «важняков» при председателе неформально курировал начальник ГСУ Александр Щукин, ушедший в отставку осенью 2015 года. Они также отметили, что в последнее время в производстве ГСУ и ГУРОВД находились уже равнозначные уголовные дела. Так, например, обвинение экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в получении взяток (ст. 290 УК) предъявил следователь ГСУ, а не ГУРОВД, в котором ранее обычно расследовали подобные дела. А отличия в главках если и остались, то в количестве дел и ранге самих следователей.

Сергей Сергеев