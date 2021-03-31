Все следствие в одни руки

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин издал второй за месяц приказ о перераспределении полномочий между своими заместителями. В соответствии с ним контроль за всем следствием в центральном аппарате комитета был впервые передан первому заместителю руководителя ведомства генерал-лейтенанту Эдуарду Кабурнееву. Еще несколько дней назад эту функцию он делил с другим генералом — Ростиславом Рассоховым. Последнему теперь придется разбираться с окружными управлениями комитета.

Согласно приказу генерала юстиции России Александра Бастрыкина, на его первого заместителя Эдуарда Кабурнеева помимо прочего были возложены вопросы деятельности главного следственного управления (ГСУ) комитета, которым он ранее руководил, а также главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД), главка в Северо-Кавказском федеральном округе, следственных управлений в этом и Приволжском, Уральском, Центральном и Южном федеральных округах.

Отметим, что прежде деятельность ГУРОВД, в котором служат следователи при председателе СКР, носящие звания генерал-майоров и полковников юстиции, курировал другой заместитель господина Бастрыкина — Ростислав Рассохов. Раньше генерал-лейтенант сам являлся руководителем и следователем ГУРОВД.

Именно он открыл счет губернаторским посадкам: на основании проведенного им расследования девять лет и шесть месяцев заключения в 2013 году получил экс-глава Тульской области Вячеслав Дудка. Впоследствии генерал Рассохов, кстати выходец из милицейского следствия, возглавлял и курировал расследования десятков резонансных дел.

Генерал Ростислав Рассохов Фото: Следственный комитет РФ

Теперь же, согласно приказу господина Бастрыкина, Ростислав Рассохов будет контролировать деятельность главков и управлений комитета, дислоцированных в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, а также надзирать за работой ведомственного санатория «Родина», что является серьезным понижением.

С чем оно связано, пока неизвестно, но в последнее время ГСУ, фактически находившееся на вторых ролях после ГУРОВД, стало получать в свое производство все более резонансные дела, которые раньше обычно доверяли следователям на генеральских должностях.

Достаточно сказать, что именно в ГСУ комитета из военного следствия было передано уголовное дело о многомиллиардных хищениях и взятках в отношении бывшего заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, а недавно следователь ГСУ начал расследование в отношении экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого в получении взяток на 31 млн руб. от предпринимателя Бориса Шпигеля. Отметим, что бизнесмена, страдающего тяжелым заболеванием сердца и онкологией, наконец отправили в больницу. Правда, она оказалась не гражданской, а медсанчастью СИЗО «Матросская Тишина».

Николай Сергеев