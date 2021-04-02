Шведский суд изменил приговор по делу о нападении на чеченского блогера

Апелляционный суд Швеции изменил срок тюремного заключения мужчины и женщины из России, которых ранее приговорили к десяти и восьми годам лишения свободы за покушение на убийство чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Мужчине добавили два года тюрьмы, а срок заключения женщины сократили до одного года и шести месяцев. Имена осужденных не называются.

«Что касается мужчины, то Апелляционный суд пришел к такому же выводу, что и районный суд: что он вне всяких сомнений пытался убить истца. Что касается женщины, суд не считает, что доказательства, представленные прокурором по делу, достаточны для того, чтобы убедиться в ее намерении убить истца. Таким образом, женщина не может быть привлечена к ответственности за пособничество и подстрекательство к покушению на убийство. С другой стороны, суд считает, что, без сомнения, женщина намеревалась серьезно оскорбить истца, и признает ее виновной в пособничестве нападению при отягчающих обстоятельствах»,— говорится в релизе апелляционного суда Нижнего Норрланда.

Россиян задержали за нападение на господина Абдурахманова весной 2020 года. В феврале прошлого года неизвестный проник в квартиру блогера и попытался убить его молотком, пока тот спал. Господину Абдурахманову удалось обезвредить нападавшего и вызвать полицию.

Подробнее о приговоре по делу о нападении на чеченского блогера — в материале “Ъ” «Десять лет за покушение на блогера».