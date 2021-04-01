Верховный суд отказался отменять масочный режим в России

Верховный суд (ВС) России отклонил коллективные исковые требования ковид-диссидентов к правительству России, в числе которых была отмена обязательного масочного режима в стране. Такое требование автор инициативы Александр Саверский объяснял тем, что маски негативно влияют на здоровье людей с астмой, когнитивными нарушениями, мешают глухим людям читать по губам и создают другие проблемы.

«В удовлетворении исковых требований отказать»,— приводит «РИА Новости» слова судьи Анны Назаровой.

Против удовлетворения иска возражали представители Роспотребнадзора и Генпрокуратуры, говорится в сообщении. Отмечается, что многие истцы пришли в суд, но не все смогли попасть на заседание из-за отказа надеть маски.

Верховный суд (ВС) принял в производство коллективный иск ковид-диссидентов в феврале. Основным его требованием было исключить коронавирус из перечня опасных болезней, что позволяет вводить на территории страны специальные ограничительные меры. Господин Саверский считает, что если правительство не услышит людей, протест примет «неправовые формы».

Обязательный масочный в России ввели в октябре 2020 года. В феврале его отменили Чечня и Удмуртия. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице масочный режим и ограничения на массовые мероприятия могут сохраниться и после весны.

Подробнее об иске читайте в публикации “Ъ” «Верховный суд попросили снять маски».