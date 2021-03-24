Регионы займут больше

Российский рынок региональных облигаций формируют опытные эмитенты, и новые участники появляются на нем довольно редко, отмечают аналитики агентства АКРА в исследовании о практике размещения облигаций субъектами РФ. Заявленный на 2021 год плановый объем размещений (без учета Москвы) почти в полтора раза превышает план 2020 года, но список регионов, намеренных провести такие заимствования, остается почти без изменений.

На 1 февраля 2021 года на рынок облигаций планировали выйти 29 субъектов против 28 субъектов годом ранее. Плановый объем размещений без учета Москвы — 406 млрд руб. против 282 млрд руб. Поясним, что заимствования столицы стоит учитывать отдельно, поскольку они сопоставимы с общим показателем всех остальных регионов — Москва в 2021 году намерена занять через госбумаги 396 млрд руб. против всего 40 млрд руб. в прошлом году. В АКРА отмечают среди регионов, давно не выходивших на рынок заимствований, но намеренных сделать это в 2021 году, Ленинградскую область, Коми и ЯНАО.

В 2020 году наиболее популярными у регионов были краткосрочные банковские кредиты — сроком от шести месяцев до двух лет. Более длинные займы банки не спешили давать из-за низких ставок на рынке, дополнительно еще и зарегулированных для субъектов, участвующих в программе реструктуризации бюджетных кредитов. «Нарастание доли краткосрочного долга в период, когда субъекты вынуждены увеличивать долговую нагрузку, довольно опасное явление, способное отразиться на их кредитоспособности»,— отмечает АКРА.

Кроме срочности у кредитов есть еще одна особенность, вытекающая из зарегулированной ставки,— это рынок одного кредитора: на начало 2021 года 85% кредитов субъекты и муниципалитеты получили от Сбербанка. В размещениях же облигаций участвуют не только банки, но и коллективные инвесторы — инвестиционные и пенсионные фонды, страховые компании. Они приобретают около трети выпускаемых регионами облигаций, оставшаяся часть приходится на банки, и лишь половина этого объема — на Сбербанк, доля которого составляет около трети по обращающимся выпускам. Облигации позволяют эмитентам привлекать средства на более длительный срок — в 2020 году наиболее популярными были бумаги со сроками обращения пять и семь лет, отмечают аналитики АКРА.

Вадим Вислогузов