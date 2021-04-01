Торговле подняли процент

Мировая торговля восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее,— после спада в 2020 году на 5,3% в этом году рост ее физических объемов может составить 8%, говорится в обновленном прогнозе Всемирной торговой организации (ВТО). Главным риском для наращивания объемов торговли организация называет недостаточные темпы проводимой странами вакцинации, а также потенциальные проблемы с ростом долга и дефицита бюджетов у развивающихся государств.

Объем мировой торговли в этом году увеличится на 8% после спада на 5,3% в 2020-м — такой новый прогноз дает Всемирная торговая организация. Ее эксперты предполагают, то в 2022 году после восстановительного всплеска рост объемов глобальной торговли замедлится до 4%.

В прошлом октябрьском прогнозе ВТО ожидался спад физических объемов в 2020 году на 9,2% и рост на 7,2% в 2021-м. Сейчас в организации указывают, что суммарный экспорт товаров в денежном выражении в прошлом году сократился на 8% (в том числе из-за снижения цен на нефть объем торговли энергоносителями упал на 35%). Экспорт услуг сжался еще сильнее — на 20% (в том числе в туризме — на 63%).

Пик спада общего экспорта пришелся на второй квартал, когда он сократился на 21% год к году (в первом квартале — на 5%).

В третьем квартале наблюдался спад на 6%, но уже в четвертом был зафиксирован рост на 2%.

Новый прогноз предусматривает, что мировой ВВП вырастет на 5,1% в 2021-м и на 3,8% в 2022 году после спада на 3,8% в 2020-м. При этом в краткосрочной перспективе основными рисками для торговли остаются скромный рост по услугам, низкие темпы вакцинирования (введенные странами ограничения на экспорт медицинских товаров затрудняют более массовое производство), а также возможные новые раунды введения ограничений. В среднесрочной же перспективе наращиванию торговли могут помешать рост долговой нагрузки и бюджетных дефицитов — особенно у развивающихся стран с большим размером долга, указывают эксперты ВТО.

Единственным регионом, где в прошлом году отмечался рост физических объемов экспорта, была Азия — плюс 0,3%.

В этом году там ожидается самый быстрый рост — на 8,4%. Импорт азиатских стран в 2020-м сократился на 1,3% и может вырасти на 5,7% в этом году. Отметим, что опубликованные в среду опережающие индикаторы деловой активности PMI в промышленности и секторе услуг Китая указывают на ускорение роста экономики — оба показателя в марте увеличились. В Северной Америке экспорт сократился в 2020 году на 8%, в этом же (на фоне масштабной поддержки экономики за счет бюджетных вливаний) он может увеличиться на 7,7%. Импорт там сжался на 6,1% в 2020-м, но теперь может вырасти на 11,4%. Поставки из Европы снизились в прошлом году на 8% и в 2021-м могут вырасти на 8,3%, объемы ввоза могут вырасти на 8,4% после спада на 7,6%. Экспорт стран СНГ вырастет в этом году на 4,4% после сокращения на 3,9%, а импорт — увеличится на 5,7% после спада на 4,7% в 2020-м.

Отметим, что на новый прогноз ВТО не повлияла блокировка Суэцкого канала, так как она оказалась краткосрочной. Ранее эксперты оценивали неделю простоя судов в связи с блокировкой в $6–10 млрд из учета, что на канал приходится 13% мировой торговли (по оценке Lloyd’s List, каждый день в западном направлении через канал поставляется товаров на $5,1 млрд, в восточном — на $4,5 млрд).

Татьяна Едовина