Реформе Лиги чемпионов не хватило ассоциации

С имплементацией первой в истории Лиги чемпионов радикальной реформы главного еврокубка, предусматривающей резкое увеличение числа матчей в его рамках, а также представительства грандов из «большой пятерки», возникли неожиданные проблемы. Ратификация реформы была отложена из-за противоречий между Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Европейской ассоциацией футбольных клубов (ECA). Последняя настаивает на более плотном, чем сейчас, участии в управлении турниром и распределении генерируемых им доходов, которые сейчас приносят участникам около €2 млрд, а благодаря изменению формата должны еще повыситься.

Целый ряд медиаресурсов сообщили в среду о том, что из назначенного на среду заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций исчез основной пункт повестки. Предполагалось, что именно на нем будет одобрена первая в истории Лиги чемпионов радикальная реформа турнира, которую уже поддержали национальные федерации, входящие в UEFA, и которую планируется реализовать в 2024 году.

Она является своего рода ответом на появившуюся в прошлом году новость о придуманной топовыми клубами для самих себя Суперлиге с 16 или 18 участниками в качестве альтернативы Лиге чемпионов. Международная федерация футбола (FIFA) и UEFA заняли непримиримую позицию по отношению к проекту, а в качестве «противовеса» придумали свой собственный.

Он предусматривает, что количество участников основной стадии увеличится с 32 команд до 36, а четыре «лишних» слота будут заполнены представителями «большой пятерки» — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Причем UEFA хочет заполнять их, в том числе предоставляя wild card клубам не по итогам национальных соревнований, а благодаря «историческому бэкграунду». Следовательно, у наиболее известных клубов фактически не будет шанса проскочить мимо Лиги чемпионов даже в случае грандиозного провала во внутренних соревнованиях, а сам турнир приобретет черты «полузакрытого». От разбивки команд на группы UEFA отказывается. Вместо них для определения участников play-off появится турнир по швейцарской системе, активно применяемой на элитном уровне лишь в шахматах. Суть ее сводится к тому, что в каждом туре начиная со второго пары соперников составляются таким образом, чтобы между собой пересекались команды с наиболее близкими показателями. Это позволяет, во-первых, избежать откровенно проходных игр, а во-вторых, ввести элемент непредсказуемости. Интриги добавит и «укрупнение» play-off, в который фактически добавляется один раунд.

Эти новшества приведут к резкому скачку количества матчей в рамках Лиги чемпионов. Перед play-off каждый клуб проведет их по десять вместо шести нынешних, а в общей сложности игр в розыгрыше будет 225 вместо 125 при существующем формате.

UEFA рассчитывает, что «уплотнение» календаря Лиги чемпионов позволит заключить более выгодные телеконтракты, а следовательно, существенно увеличить доходы и полагающиеся участникам бонусы.

В нынешнем сезоне между ними будет распределено €1,95 млрд.

По данным BBC, обсуждение реформы предварительно перенесено на 19 апреля. А объясняя срыв ее одобрения в намеченные сроки, она указала на некоторые по-прежнему вызывающие разногласия пункты, связанные, например, с существенным увеличением «удельного веса» команд-гигантов из «большой пятерки». Но ключевой спорный момент, кажется, все-таки другой.

Корректировка повестки исполкома произошла на фоне заявления, сделанного Европейской ассоциацией футбольных клубов. Эта организация и ее глава Андреа Аньелли, президент «Ювентуса», активно способствовали продвижению проекта. В заявлении между тем говорится о том, что для того, чтобы «европейский футбол мог справляться со стоящими перед ним вызовами», «должно быть уделено внимание будущим отношениям между ECA и UEFA».

Источники BBC, AP и Reuters уверены, что ассоциация настаивает на «большей вовлеченности» в управление проектом.

UEFA планирует осуществлять его через создаваемое совместное предприятие. Оно фактически заменит швейцарскую компанию Team Marketing, которая с 1992 года занимается реализацией медиаправ на Лигу чемпионов. В состав его учредителей могут войти ECA и клубы. Однако AP отмечает, что UEFA намерен сохранить за собой ведущую роль в совместном предприятии и гарантировать себе право на 6,5% доходов от его коммерческой деятельности.

Эта схема примерно соответствует той, что уже существует. Формально ECA, а следовательно, и входящие в нее ведущие клубы участвуют в управлении Лигой чемпионов на основе так называемого Меморандума о взаимопонимании и сейчас через структуру под названием UEFA Club Competition SA (UCC). Однако в ее уставе им отданы лишь «совещательные» и «рекомендательные» функции. А о том, что ECA хочет добиться статуса равного UEFA партнера, по сути, говорил недавно, рассказывая о дискуссиях по поводу еврокубковых реформ, один из лидеров ассоциации, вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд. Он сказал, что новый договор должен предоставить клубам «больший контроль». ECA, впрочем, в своем заявлении дала понять, что уверена в «успешном исходе» процесса реформирования европейского клубного футбола.

Алексей Доспехов