Политический тяжеловице

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев возглавит воронежский список «Единой России» (ЕР) на сентябрьских думских выборах. Он руководил регионом почти два срока и по-прежнему популярен у его жителей — настолько, что действующий воронежский губернатор Александр Гусев может и вовсе не принять участия в кампании. Впрочем, по мнению эксперта, это не признак слабости господина Гусева, а следствие политического веса господина Гордеева, успевшего ранее поработать министром, вице-премьером и полпредом президента.

О том, что бывший глава Воронежской области Алексей Гордеев возглавит региональную группу ЕР на выборах в Госдуму, “Ъ” рассказали источники в местном отделении партии. По их данным, вторым номером станет замсекретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко. А вот губернатор Александр Гусев может и не принять участия в кампании. «Не всегда это нужно губернатору»,— пояснял ранее “Ъ” сам господин Гусев.

Напомним, на выборах Госдумы-2016 ЕР сформировала 36 региональных групп. 15 из них включали один субъект РФ (Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Свердловская области, а также ряд республик), еще 21 объединяла по несколько регионов. В группу №24 вместе с Воронежской вошли Липецкая, Владимирская и Рязанская области. А ее «паровозом» стал тогдашний воронежский губернатор Алексей Гордеев: он возглавил список, но после победы отказался от мандата. В результате в парламент прошли шесть следующих за ним кандидатов.

На выборах-2021 стратегия ЕР изменилась (см. “Ъ” от 20 ноября 2020 года): партия планирует сформировать порядка 60 региональных групп для мобилизации местных отделений. Воронежская область будет представлена отдельной группой, пояснил один из источников “Ъ”: «При таком раскладе проходными будут только первые два места, за остальные придется бороться. От региона ждут минимум семь мандатов: три списочных и четыре — по округам».

Алексей Гордеев считается «тяжеловесом» российской политики. В 1999–2009 годах он занимал пост министра сельского хозяйства РФ, с 2009-го был губернатором Воронежской области. В конце 2017 года был назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе, а в начале 2018-го — вице-премьером РФ по вопросам сельского хозяйства. После отставки правительства Дмитрия Медведева в январе 2020 года господин Гордеев перешел в Госдуму, воспользовавшись правом взять мандат даже после одного отказа. Для этого шедшему за ним Геннадию Кулику пришлось сложить полномочия депутата. В Думе Алексей Гордеев получил место вице-спикера, которое ранее занимал лидер фракции ЕР Сергей Неверов.

Ситуация, при которой глава региона уступает кому-либо первое место в списке ЕР, нетипична для избирательных кампаний последних лет. Так, в сентябре 2020 года большинство губернаторов, в том числе и Александр Гусев, выступали «паровозами» на выборах в местные заксобрания. В Госдуму-2021 партийные списки, вероятнее всего, поведут мэр Москвы, главы Башкирии, Челябинской и Ульяновской областей, Приморского и Ставропольского краев. Таким образом, как объясняли источники “Ъ”, они «поделятся» с партией своими высокими рейтингами.

Такая же роль отводится и Алексею Гордееву. Параллельно с выдвижением по списку экс-губернатор, по данным “Ъ”, будет баллотироваться по одному из четырех воронежских одномандатных округов — Павловскому округу №90. Представляющий его в Думе депутат Андрей Марков, в свою очередь, переместится в Аннинский округ №89, который освобождает лидер партии «Родина» Алексей Журавлев, решивший пойти в новую Думу от Тамбовской области (см. “Ъ” от 5 февраля 2021 года). Об этом “Ъ” рассказал источник, знакомый с ситуацией: «Павловский округ является чисто сельским, остальные три включают районы протестного Воронежа. Выдвижение здесь гарантирует Гордееву безупречную победу».

Выдвижение Алексея Гордеева во главе воронежского списка ЕР — это не столько признак слабости Александра Гусева, сколько признак политического веса бывшего губернатора, считает политолог Ростислав Туровский: «Выбор в пользу Воронежской области очевиден, пусть даже Гордеева там стали забывать». Эксперт не сомневается, что с учетом прежнего и нынешнего статуса господина Гордеева в федеральной власти в новом созыве Госдумы он снова займет один из руководящих постов.

Андрей Прах; Андрей Цветков, Воронеж; корсеть “Ъ”