Поварам и трактористам ищут компанию

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, правительство Воронежской области отменило решение о закрытии кантемировского филиала Воронежского государственного промышленно-гуманитарного колледжа (ВГПГК). Так облправительство отреагировало на протест учащихся, возмущенных ликвидацией единственного среднего специального учебного заведения в отдаленной Кантемировке. Филиал ВГПГК теперь могут объединить с аналогичным в Богучаре, но жизнеспособность колледжа во многом будет зависеть от открытия новых направлений обучения.

Правительство Воронежской области отменило приказ областного департамента образования, науки и молодежной политики, согласно которому филиал ВГПГК (подконтролен региону) в поселке должен был закрыться. Причиной стало рассмотрение обращения инициативной группы учащихся во главе с Алексеем Дровалевым. В то же время, по данным “Ъ-Черноземье”, в облправительстве констатировали «падение спроса на образовательные услуги» и посчитали целесообразным передать филиал в оперативное управление подведомственному учреждению вблизи Кантемировки — еще одному филиалу ВГПГК, находящемуся в Богучаре.

Закрытие кантемировского филиала обсуждалось более года.

К примеру, в конце марта 2019-го в ходе дискуссии в облдуме по вопросу добровольной защиты воронежцами госграницы в Кантемировском районе. Тогда депутат облдумы от КПРФ Андрей Рогатнев указал на неблагоприятные социально-экономические факторы в районе, среди которых отметил и закрытие филиала ВГПГК. В нем могут обучать поваров, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, специалистов по компьютерным системам и по коммерции (сейчас обучение 81 человека ведется только по первым двум специальностям).

Это единственное учебное заведение такого профиля в Кантемировке. Нужно сохранить учебные места, чтобы на тот же трактор запрыгнуть или в танк и выполнять боевые задачи. У нас на всей протяженности границы с Луганской областью с той стороны находятся враждебно настроенные бандеровские силы»,— сказал тогда господин Рогатнев.





Отстаивая учреждение, учащиеся обратились (копия письма есть у “Ъ-Черноземье”) и к депутату Госдумы от региона Андрею Маркову. «В начале апреля в Кантемировку приезжал с официальным визитом глава департамента образования Олег Мосолов. На встрече с родителями он объявил о закрытии колледжа официально, сказав, что ему не важно, какая у нас база, и потребовал подумать над переводом в другие учебные заведения»,— следует из обращения.

Далее учащиеся напоминают, что колледж существует с 1934 года, не закрывался во время Великой Отечественной войны и подготовил «огромное количество специалистов для сельского хозяйства и танкистов».

Господин Марков, в свою очередь, направил обращение в облправительство. В ответе за подписью вице-премьера Сергея Честикина (копия есть у “Ъ-Черноземье”) депутату сообщили, что рассмотрели обращение, «переходный контингент» учреждения на 2019-2020 учебный год «составит 54 человека», а «по договорам целевого обучения с предприятиями района студенты не обучаются». Глава Кантемировского района Владимир Покусаев вчера заверил “Ъ-Черноземье”, что число обучающихся в колледже могло снижаться «из-за неуверенности родителей в том, что учреждение будет работать»: «Спрос на образование в колледже есть. Многие родители не имеют возможности отправить детей учиться еще куда-то». Один из учащихся техникума вчера сообщил “Ъ-Черноземье”, что 21 мая пришло уведомление «о присоединении колледжа ко второму, богучарскому филиалу» ВГПГК, который «тоже на ладан дышит».

Одним из крупнейших работодателей в сфере АПК в Кантемировском районе является молочный холдинг «Молвест»: в этом муниципалитете у компании работает ферма «Новомарковское». Заместитель гендиректора «Молвеста» по персоналу Сергей Потапов сказал “Ъ-Черноземье”, что уровень выпускников кантемировского колледжа «оставляет желать лучшего», но «несколько человек проходят практику в компании». При этом «Молвест» ведет допподготовку учащихся из техникумов, принимая их на практику на втором-третьем курсе и обучая работе на новой технике, подчеркнул господин Потапов: «Техника дорогая, нужны квалифицированные специалисты. Но колледж имеет возможность скорректировать программу под требования работодателей». По словам Серея Потапова, «Молвест» уже сотрудничает с несколькими воронежскими средними специальными учебными заведениями — Верхнеозерским сельскохозяйственным, Павловским аграрным и Острогожским многопрофильным техникумами.

Отметим, что 21 мая в ходе встречи с премьером Дмитрием Медведевым, прошедшей в правительстве Воронежской области, губернатор Александр Гусев попросил поддержать на федеральном уровне сельские учреждения среднего профессионального образования. «Давайте подумаем, как соединить федеральные усилия и региональные»,— ответил господин Медведев. 6 июня в колледж приехал депутат Андрей Марков. «Кому будет подчиняться учреждение — вопрос второстепенный. Для родителей и студентов главное, что набор продолжится. Сохранение всех имеющихся средних специальных технических учреждений — условие дальнейшего развития села, такова позиция губернатора,— рассказал “Ъ-Черноземье” об итогах встречи Андрей Марков.— Сейчас основная задача учреждения — открыть новые направления обучения. Есть запрос на молодых специалистов у "Молвеста", у Митрофановского ремонтно-механического завода, который за последнее время нанял 400 человек и сохраняет потребность в токарях и фрезеровщиках. Волноваться по поводу закрытия учреждения уже не приходится, главный вопрос — насколько быстро будут открыты новые специальности».

В департаменте образования, науки и молодежной политики вчера оперативно не смогли прокомментировать судьбу колледжа, сославшись на занятость господина Мосолова.

Олег Мухин