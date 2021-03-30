Голикова сообщила о сокращении числа абортов в РФ на 39% за пять лет

С 2016 года число абортов в России сократилось на 39%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совете по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ. Госпожа Голикова добавила, что в стране также все меньше снижается рождаемость.

По словам вице-премьера, есть предпосылки к дальнейшему снижению количества абортов. «За период с 2016 года количество абортов в Российской Федерации сократилось на 39%. Это серьезные цифры»,— отметила она (цитата по ТАСС).

Татьяна Голикова также заявила о «тенденции замедления темпов снижения рождаемости»: «Если в 2019 году темпы снижения рождений составляли почти 8%, то в 2020 году этот показатель составил уже 3%». За 2020 год в стране родились 1,4 млн детей, средний возраст рождения первого ребенка «сдвигается в сторону 30 лет», уточнила вице-премьер. «В 2020 году наибольшее количество первых детей родилось у матерей в возрасте от 27 до 28 лет»,— рассказала она.

В марте депутат Инга Юмашева на конференции «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ», организованной «Единой Россией», предложила ряд мер для снижения числа абортов. В частности, она считает, что надо разрешить аборты только в государственных больницах, а для несовершеннолетних — только с разрешения родителей. Депутат Госдумы Оксана Пушкина считает, что эти предложения могут привести к катастрофе.

Подробнее о конференции — в материале “Ъ” «"Единая Россия" занялась полиаморией».