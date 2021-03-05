Пушкина: ограничение прав на аборты может привести к катастрофе

Депутат Госдумы Оксана Пушкина прокомментировала предложение депутата Инги Юмашевой (обе — от «Единой России») по запрету абортов в частных клиниках и других мерах для снижения числа прерываний беременности. По мнению госпожи Пушкиной, ограничения могут привести к катастрофе.

«Грядущие выборы в Госдуму порождают все больше популистских заявлений. Ограничение прав женщин на прерывание беременности способно привести к катастрофе. Мне приходит масса обращений от женских организаций и сообществ, личных писем от россиянок, которые просят этого не допустить»,— сказала госпожа Пушкина «РИА Новости». Она напомнила о проблеме запрета абортов в СССР в послевоенные годы: в 1950 году было больше 1 млн абортов, 90% которых «являлись криминальными».

Депутат отметила, что за решением по абортам стоят «не этические, а социально-экономические причины», когда люди не могут дать ребенку все необходимое и «обеспечить перспективы в жизни». «Поэтому я призываю своих коллег быть мудрыми в принятии таких решений и не реагировать на такие инициативы»,— добавила она.

Госпожа Юмашева на конференции «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ», организованной «Единой Россией», предложила несколько мер для снижения числа абортов. Она хочет разрешить делать их только в государственных больницах, а для несовершеннолетних — только с разрешения родителей.

Подробнее о конференции — в материале “Ъ” «"Единая Россия" занялась полиаморией».