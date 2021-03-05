«Единая Россия» занялась полиаморией

Вслед за запрещенной «пропагандой гомосексуализма» депутаты от «Единой России» обратили внимание на другие сексуальные практики. Обсуждая партийный проект «Крепкая семья», они предложили запретить «пропаганду бисексуальности и полиамории». Без таких мер невозможно поднять рождаемость в стране, считают депутаты и сенаторы. В ходе дискуссии авторы идеи неоднократно заявляли о тлетворности западных ценностей — и одновременно признавали, что европейские страны гораздо лучше справляются с поддержкой семей и материнства.

В четверг «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Крепкая семья» провела конференцию «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ». В ней участвовали депутаты Госдумы и Мосгордумы, члены Совета федерации и Общественной палаты, представители РПЦ, Союза православных женщин и Объединения многодетных семей Москвы. Конференцию модерировала депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова, известная позицией, что с эпидемией ВИЧ необходимо бороться в первую очередь пропагандой целомудрия и супружеской верности.

Госпожа Стебенкова представила вице-спикера Госдумы Петра Толстого: «Это легендарная личность, многодетный отец, который отстаивает семейные ценности». «В России все более или менее разделяют скрепы, над которыми любят посмеиваться наши диванные либералы,— высказался он.— Это семья. Но сегодня многодетная семья в России — равно бедная семья». Господин Толстой рассказал, что за последние 30 лет Россия потеряла 20 млн человек, а через десять лет эти цифры приблизятся к 30 млн. Депутат честно признал, что причинами демографической ямы стали отсутствие социальных гарантий и снижение доходов населения. В такой ситуации женщины боятся рожать даже одного ребенка, а ведь стране нужны минимум три от каждой россиянки, убеждал он собравшихся. «По опросам ВЦИОМ, 49% женщин готовы были бы родить первого ребенка при материальной поддержке государства, а 28% родили бы третьего. Но ведь кроме маткапитала и льготной ипотеки есть и повседневная жизнь»,— признал вице-спикер. Он рассказал, что в одном российском регионе у женщины родилось четверо детей — а власти отказались предоставить ей жилье. «Это позор! А вот в Финляндии сразу дают дом»,— сказал господин Толстой.

Еще один многодетный отец, член Общественной палаты Павел Пожигайло заявил, что россиянам не хватает религиозности. «Когда в Чечне стали рожать по 8–10 детей? Тогда, когда все стали мусульманами»,— сообщил собравшимся господин Пожигайло. Он похвастался, что сам воспитывает восьмерых детей, и свои репродуктивные успехи связал с религиозностью. «Я привез жену из Парижа в 1999-м, она была супермоделью,— не без гордости рассказывал член ОП.— Потом она начала ходить в храм и счастливо живет. Хотя на нас, многодетных, православных, часто смотрят как на мракобесов». Отец восьмерых детей признался, что готов «на время бросить семью» — но по уважительной причине: поехать агитировать за традиционные ценности.

В зале все-таки спросили, где в бюджете взять деньги на поддержку многодетных матерей. «Бюджет пока можно не трогать»,— отмахнулся господин Пожигайло. Он предложил символическую поддержку — сделать многодетных матерей символом героизма и вручать им медали. «Металла в России должно хватить»,— успокоил член Общественной палаты.

Тему уязвимости России перед западными ценностями, которыми «пытаются растлить нашу молодежь», продолжил депутат от «Единой России» Владимир Крупенников. Он посоветовал эффективнее уничтожать эту «заразу» «в зародыше» и тут же несколько нелогично потребовал запретить «пропаганду абортов». Господин Крупенников предложил также ужесточить законы против пропаганды ЛГБТ, запретить пропаганду полиамории и бисексуальности. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов внес в список главных врагов общества атеизм, безбожие, феминизм, экстракорпоральное оплодотворение, ЛГБТ и эвтаназию. «Если родители решили не рожать детей, то и дети ответят тем же»,— привел он аргумент, с которым трудно поспорить.

Без особых эмоций обошлось выступление лишь одного спикера. Эксперт демографического прогнозирования Российского института стратегических исследований Сергей Галиев сообщил депутатам и сенаторам, что программа материнского капитала не дала России хороших демографических результатов. Ведь по ее итогам на одну женщину все равно приходится не более чем «полтора ребенка». Он обратился к опыту Франции и Израиля, где выплаты родившей ребенка женщине приравниваются к средней зарплате, «это дает ей право выбора — рожать или работать», чего у российских женщин, по его словам, нет.

Участники конференции предложили поддерживать беременных ежемесячным пособием в размере 1,5 МРОТ — до достижения ребенком полутора лет. Вспомнили все-таки и про финский дом, предложив предусмотреть в законе погашение ипотеки после рождения четвертого ребенка. Ну а дальше — запрет «пропаганды безопасности абортов», бисексуализма, трансгендерности и полиамории.

Мария Литвинова