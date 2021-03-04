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Депутат Госдумы от Башкирии предложила запретить аборты в частных клиниках

Депутат Госдумы от Башкирии, член комитета парламента по вопросам семьи женщин и детей, бывшая телеведущая Инга Юмашева предложила запретить аборты в частных клиниках и проводить их только в государственных больницах. С такой инициативой депутат выступила на конференции «Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ», организованной партией «Единая Россия», сообщает «Парламентская газета».

Госпожа Юмашева также предложила изменить название документа, который женщина подписывает перед абортом. Сейчас он называется «Лист доабортного консультирования». Депутат предлагает переименовать его в «Лист сохранения беременности».

Кроме того, госпожа Юмашева предложила запретить делать аборты несовершеннолетним без согласия родителей и ужесточить ответственность за рекламу абортов и пропаганду их безопасности.

Дарья Кучеренко


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