AstraZeneca снизила показатель эффективности вакцины после повторного анализа

Фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что повторное исследование данных испытаний ее вакцины от коронавируса показало 76-процентную эффективность в предотвращении COVID-19 с ярко выраженными симптомами. Это на 2 п. п. ниже, чем сообщалось в понедельник. После выхода первоначального отчета регулятор США сообщил, что AstraZeneca ориентировалась на устаревшую информацию при подсчете эффективности.

Первая версия отчета AstraZeneca основывалась на анализе 141 случая COVID-19 у волонтеров из США, принявших участие в испытаниях до 17 февраля. После ревизии в отчет были включены данные о 190 больных COVID-19 среди участников испытаний. Компания заявила, что вакцина показала стопроцентную эффективность против тяжелых случаев заболевания, а также эффективность 85% в предотвращении COVID-19 у людей старше 65 лет.

Вакцина от AstraZeneca еще не допущена к использованию в США. В марте пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США предоставят соседним странам — Канаде и Мексике — 4 млн доз вакцины из хранящихся в стране запасов. Представители стран ЕС в четверг и пятницу обсудят возможность ограничений экспорта вакцин для удовлетворения потребности внутри ЕС. Индия, по сообщению источников Reuters, уже приостановила экспорт вакцины AstraZeneca в другие страны, в том числе в рамках международной программы COVAX Всемирной организации здравоохранения.

О шансах выхода российской вакцины на рынок ЕС — в материале “Ъ FM” «"Спутник V" теряет связь с Европой».