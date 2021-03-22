Когда враг на горе свистнет

В вопросе проведения нового саммита «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) по Донбассу поставлена точка — в обозримом будущем его не будет. Как выяснил “Ъ”, встречу, на которой настаивает украинский президент Владимир Зеленский, вопреки его заверениям никто не готовит. На последних переговорах советников глав стран «нормандского формата» этот вопрос не обсуждался. Причем не поднимал его даже глава офиса господина Зеленского Андрей Ермак.

С начала марта Киев уверенно говорит о подготовке новой встречи лидеров стран «нормандской четверки» для обсуждения урегулирования конфликта на востоке Украины. Последний саммит, напомним, состоялся в декабре 2019 года во французской столице. Там украинский и российский президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин провели первую и пока последнюю очную встречу. С тех пор они не общались и, утверждают российские дипломатические источники “Ъ”, даже не созванивались.

Владимир Зеленский уже несколько раз заявил о том, что новый саммит «нормандцев» не просто готовится, а почти готов. В интервью украинским телеканалам 9 марта он сообщил: «В любом случае готовится нормандская встреча. Она должна быть. Я от себя скажу, и я это сказал уже нашим западным партнерам: не будет встречи в "нормандском формате" — я найду формат, когда встречусь с каждым из лидеров "нормандской четверки". Если гора не идет к Магомету — ничего страшного, я встречусь с каждым из них в отдельности. Откладывать постоянно решение этого важного вопроса не получится».

Через несколько дней на ту же тему высказался экс-президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Идет большая работа на уровне политсоветников (имеются в виду советники лидеров стран "нормандской четверки".— “Ъ”). Они как раз и решают этот главный вопрос — встречу на наивысшем уровне. Ну планируется где-то, наверное, на апрель, но как оно будет на самом деле, сказать сложно»,— сказал господин Кравчук.

В Кремле на это ответили, что в графике российского президента такой встречи нет. Но 18 марта Владимир Зеленский вновь анонсировал саммит, отметив, что дату его проведения вот-вот согласуют. «Мы проводим консультации на уровне политических советников "нормандской четверки". И я считаю, что в ближайшие сроки должно появиться уже понимание, когда лидеры "нормандской четверки" встретятся»,— заявил господин Зеленский на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, посещавшим Киев на прошлой неделе.

Этот последний прогноз был сделан в день, когда советник канцлера Германии Ян Хеккер, замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак, советник французского лидера Эммануэль Бонн и глава офиса президента Украины Андрей Ермак в режиме видеоконференции обсуждали урегулирование в Донбассе. Дискуссии, рассказали “Ъ” их участники, касались окончательного прекращения огня на линии соприкосновения и согласования позиций переговорщиков относительно мер, этапов и последовательности шагов, которые должны привести к мирному урегулированию. Договориться не удалось ни до чего.

Андрей Ермак предложил коллегам по «нормандской четверке» принять заявление о возвращении сторон к режиму полного прекращения огня. Установленное прошлым летом бессрочное перемирие оказалось краткосрочным и давно не соблюдается.

Господин Козак в ответ призвал украинского коллегу выполнять согласованные 22 июля 2020 года «Меры по усилению прекращения огня». А именно зафиксированное в документе положение о том, что ответный огонь допускается только по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и лишь после того, как прочие способы успокоить нарушившую «тишину» сторону были исчерпаны.

Российские переговорщики уверены: одна из причин несоблюдения перемирия состоит в том, что Минобороны Украины оставило на усмотрение личного состава решение вопроса об ответной стрельбе, а не замкнуло ответственность на руководство вооруженных сил, как сделали силовики ОРДЛО.

Так или иначе, в Донбассе стреляют каждый день. При этом полное прекращение огня — вопрос, предваряющий другие шаги, в том числе гуманитарные, политические и экономические, по полному урегулированию ситуации.

По этим мерам 18 марта тоже продвинуться не удалось. Переговорщики, говорят источники “Ъ”, пытаются согласовать основанные на минских соглашениях шаги к миру, представляя свои варианты. На столе уже есть франко-немецкие предложения, российские комментарии к ним, а также украинский проект и реакция на него ОРДЛО. Но с 16 февраля все встало из-за того, что российские замечания не комментирует Украина. Дмитрий Козак призвал украинского коллегу представить свои отзывы, на что Андрей Ермак обещал до конца дня 18 марта представить комментарии на российские поправки. Этого не случилось ни в тот же день, ни в последующие. В аппарате господина Ермака, куда обратился “Ъ”, комментировать этот вопрос отказались.

Между тем в ходе видеоконференции наступила ясность в вопросе о том, готовят ли Берлин, Москва, Киев и Париж новый саммит лидеров стран «нормандской четверки». В конце встречи, рассказал “Ъ” один из ее участников, Дмитрий Козак зачитал коллегам последнее заявление Владимира Зеленского — о том, что советники лидеров «нормандской четверки» сейчас работают над подготовкой скорой встречи лидеров Германии, России, Украины и Франции на высшем уровне. «На уровне главы государства раскрыта повестка нашего заседания. Вы подтверждаете ее?» — пересказал собеседник “Ъ” вопрос господина Козака коллегам по переговорам.

Ему, по словам источника, ответил представитель МИД Франции Фредерик Мондолони, который к тому моменту модерировал переговоры вместо покинувшего конференцию Эммануэля Бонна. «Мы не обсуждали здесь возможность проведения саммита»,— процитировал собеседник “Ъ” слова французского дипломата, который на этом предложил закончить общение политсоветников. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, не поднимавший тему саммита во время встречи, возражать не стал.

Таким образом, подготовкой нового саммита сейчас не занимается никто, включая советников глав Германии, России, Украины и Франции, в чей функционал входит организация подобных форумов. Говорить о саммите, отмечает в беседе с “Ъ” переговорщик с российской стороны, можно будет после того, как в конфликтном регионе, во-первых, прекратится стрельба, а во-вторых, когда договаривающиеся стороны выйдут на общее понимание того, что делать дальше для окончательного урегулирования конфликта. Ни того, ни другого сегодня нет.

Владимир Соловьев