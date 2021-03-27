Главные новости к утру 27 марта

Президент США Джо Байден пригласил лидеров 40 стран на виртуальный саммит по климату. Среди них — президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Саммит пройдет 22–23 апреля. О совместной работе США и РФ по вопросам климата

Власти КНДР прокомментировали первый в этом году пуск баллистических ракет в сторону Японского моря. Свои действия Пхеньян правом на самооборону в условиях постоянной угрозу со стороны США и Японии. О стратегии КНДР

Запуск программы туристического кэшбэка для школьников и молодежи запланирован на лето 2021 года, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Ранее расширить для этой категории россиян программу на летние месяца предложил президент Владимир Путин. О развитии отрасли

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира. Первое место заняла — Анна Щербакова, второе — Елизавета Туктамышева, третье — Александра Трусова. Об итогах чемпионата

48-летний Оскар Де Ла Хойя объявил о возвращении на ринг 3 июля. Летом 2020 года бывший чемпион мира по боксу уже сообщал о планах возобновить карьеру, но не уточнял дату. О возвращении бойца