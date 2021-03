Боксер Оскар Де Ла Хойя возобновит карьеру 3 июля

48-летний Оскар Де Ла Хойя объявил о возвращении на ринг 3 июля. Летом 2020 года бывший чемпион мира по боксу уже сообщал о планах возобновить карьеру, но не уточнял дату.

«3 июня я вернусь»,— сказал спортсмен на пресс-конференции. Против кого и в каком весе он намерен выйти на ринг, боксер не уточнил.

What are your thoughts on the pro #boxing comeback of @OscarDeLaHoya on July 3?



Who would you like to see Oscar face in his comeback fight?#TrillerFightClub pic.twitter.com/TyBY9CBBS7