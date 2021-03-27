Боксер Оскар Де Ла Хойя возобновит карьеру 3 июля

48-летний Оскар Де Ла Хойя объявил о возвращении на ринг 3 июля. Летом 2020 года бывший чемпион мира по боксу уже сообщал о планах возобновить карьеру, но не уточнял дату.

«3 июня я вернусь»,— сказал спортсмен на пресс-конференции. Против кого и в каком весе он намерен выйти на ринг, боксер не уточнил.

What are your thoughts on the pro #boxing comeback of @OscarDeLaHoya on July 3?



Who would you like to see Oscar face in his comeback fight?#TrillerFightClub pic.twitter.com/TyBY9CBBS7 — FITE (@FiteTV) March 27, 2021

Оскар Де Ла Хойи, известный под прозвищем «Золотой мальчик», выигрывал чемпионские титулы в шести различных весовых категориях. Последний бой он провел в 2008 году. В 2014 году его включили в Зал боксерской славы. После завершения карьеры он занимался промоутерским бизнесом.

О планах бойца вновь выйти на ринг — в материале “Ъ” «Золотому мальчику надоела пенсия».