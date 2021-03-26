Главные новости за неделю 22-26 марта

По данным на 22 марта 2021 года на Кубани было зарегистрировано 124 новых случаев заражения коронавирусом. 23 марта суточный прирост инфицированных также составил 119 пациентов в сутки. 24 марта зафиксировано 118 новых заболевших COVID-19, 25 марта - 119, 26 марта – 116. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 41 815 человек.

ФКУ Упрдор «Тамань» разместило в ЕИС в сфере закупок конкурсную документацию на проведение капитального ремонта автодороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь. Работы с начальной максимальной ценой контракта 919,4 млн руб. планируется осуществить на участке км 58+600 — км 69+000. Капремонт будет профинансирован из федерального бюджета.

В Краснодарском крае запретят перевод сельскохозяйственных земель под жилую застройку. Проработать соответствующие изменения в краевое законодательство губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил на региональном совещании с вице-губернаторами, руководителями краевого управления Росреестра, региональных ведомств и главами муниципалитетов.

Розничная сеть «Магнит» запустила собственный сервис доставки из магазинов «Магнит Косметик». Об этом сообщает пресс-служба ритейлера. В тестовом режиме к услуге подключены магазины в Краснодаре: время доставки составляет 60-90 минут.

В Сочи произошел обвал почвы рядом с жилой семиэтажкой. Дом расположен на улице Пластунской 194/15. Жертв и пострадавших нет. По данным мэрии, МКД на 38 квартир построен в 2013 году. Здание возводилось как самострой, вводилось в эксплуатацию по решению суда.

23 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 26 физических лиц и 81 компании из России. Среди них оказались семь коммерческих организаций из Краснодарского края. Санкции подразумевают блокировку активов, прекращение торговых операций, приостановку исполнения обязательств и пр.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Краевой оперативный штаб сообщил о возобновлении с 1 апреля международного авиасообщения из аэропортов Краснодара и Сочи. Список стран и аэропортов назначения пока уточняется. Актуальное расписание появится на сайте аэропортов.

Федеральной службой безопасности в городе Сочи в ходе оперативных мероприятий задержан учащийся одного из лицеев курорта. Молодой человек привлек внимание службы безопасности, разместив на своей странице «ВКонтакте» сообщение о том, что намерен напасть на одноклассников при помощи взрывного устройства.

Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Республике Адыгея Альберт Абрамян возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Майкопа. Он подозревается в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Действующему пока еще мэру грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено по материалам республиканского УФСБ.

На майские праздники 2021 года Краснодарский край ожидает принять не менее 500 тыс. туристов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации региона. Известно, что в 2019 году количество туристов на кубанских курортах в период майских праздников превысило 430 тыс. человек (на 7% больше по сравнению с 2018 годом). За 2020 год цифры нет, так как на территории региона действовали ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

В Краснодарском крае девять ковидных госпиталей перепрофилированы для работы в плановом порядке. За последние семь дней к штатному режиму работы вернулись городская больница Горячего Ключа и Красноармейская ЦРБ. Представитель минздрава отметил, что на фоне тенденции к снижению заболеваемости общий коечный фонд, предназначенный для лечения больных с COVID-19 и пневмонией, сокращен до 3 490 коек (против 6 631 в январе). Лечение пациентов с коронавирусом осуществляется в настоящий момент в 18 медицинских организациях. Занято сейчас 2 750 коек.