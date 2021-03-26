На Кубани закрыли девять ковидных госпиталей из 27

В Краснодарском крае девять ковидных госпиталей перепрофилированы для работы в плановом порядке, рассказал журналистам замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев. За последние семь дней к штатному режиму работы вернулись городская больница Горячего Ключа и Красноармейская ЦРБ.

Представитель минздрава отметил, что на фоне тенденции к снижению заболеваемости общий коечный фонд, предназначенный для лечения больных с COVID-19 и пневмонией, сокращен до 3 490 коек (против 6 631 в январе). Лечение пациентов с коронавирусом осуществляется в настоящий момент в 18 медицинских организациях. Занято сейчас 2 750 коек.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 12 марта стало известно о закрытии ковидных госпиталей в больнице № 5 в Сочи, Северской ЦРБ, горбольнице № 1 Краснодара, Центре охраны материнства и детства в Сочи, Краевом клиническом госпитале ветеранов войн, Кожно-венерологическом диспансере № 2 в Сочи.

Наталья Решетняк