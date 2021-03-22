Трассу Краснодар – Керчь капитально отремонтируют за 919 млн рублей

ФКУ Упрдор «Тамань» разместило в ЕИС в сфере закупок конкурсную документацию на проведение капитального ремонта автодороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь. Работы с начальной максимальной ценой контракта 919,4 млн руб. планируется осуществить на участке км 58+600 — км 69+000, сообщает РБК.

Капремонт будет профинансирован из федерального бюджета. Заявки от подрядчиков принимаются до 12 апреля 2021 года. Победителю необходимо будет капитально отремонтировать дорожное полотно, уложить асфальт, а также переустроить остановочные пункты. После проведенных работ расчетная скорость по трассе составит 120 км/ч. Окончить работы подрядной организации предстоит не позднее 20 декабря 2021 года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале этого года Главгосэкспертиза одобрила проект первого этапа строительства трассы от Краснодара до Крымского моста. Участок дороги протяженностью 68,5 км будет проложен южнее основной трассы по территории Славянского и Темрюкского районов в обход населенных пунктов до транспортной развязки на автодороге А-290 Новороссийск – Керчь в районе хутора Белый.

Василий Хитрых