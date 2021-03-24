В Сочи сотрудниками ФСБ задержан готовивший взрыв в лицее школьник

Федеральной службой безопасности в городе Сочи в ходе оперативных мероприятий задержан учащийся одного из лицеев курорта. Молодой человек привлек внимание службы безопасности, разместив на своей странице «ВКонтакте» сообщение о том, что намерен напасть на одноклассников при помощи взрывного устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, во время обыска дома у подростка были найдены и изъяты взрывчатое вещество кустарного изготовления, а также компоненты для производства самодельных взрывных устройств, средства связи, личный дневник с инструкциями по сборке и применению взрывчатки, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

В настоящий момент ведется расследование обстоятельств дела, принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Ольга Логинова