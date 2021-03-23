«Магнит» запустил в Краснодаре собственную экспресс-доставку из магазинов дрогери

Фото: Retail.ru

Розничная сеть «Магнит» запустила собственный сервис доставки из магазинов «Магнит Косметик». Об этом сообщает пресс-служба ритейлера.

В тестовом режиме к услуге подключены магазины в Краснодаре: время доставки составляет 60-90 минут. В настоящее время она осуществляется из восьми магазинов. В ближайшее время сервис будет расширен еще на 10 торговых точек в разных районах города. Для покупки доступны до 10 тыс. позиций из ассортимента «Магнит Косметик» – бытовая химия, товары для красоты и здоровья, товары для дома, декоративная косметика и парфюмерия. Доставка бесплатная, минимальная сумма заказа составляет 500 руб. Оформить заказ можно через приложение «Магнит Доставка».

«Учитывая, какими темпами растет формат «Магнит Косметик», уверен, что экспресс-доставка будет востребована. Сейчас мы отрабатываем операционные процессы, чтобы на следующем этапе расширить территорию доставки из дрогери в Краснодаре и в других российских городах», - отметил заместитель гендиректора «Магнита» Флориан Янсен.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в декабре 2020 года «Магнит» запустил в Краснодаре и Екатеринбурге доставку из магазинов «Магнит Косметик» через сервис Delivery Club. Планировалось 2021 году доставка будет доступна в Москве, Санкт-Петербурге и всех крупных городах присутствия сети.

Ранее, в ноябре 2020 года ритейлер запустил собственный сервис доставки продуктов и товаров народного потребления из гипермаркетов.

Первым проект «Магнита» в сегменте интернет-торговли стали онлайн-аптеки. Изначально доставка из аптек работала в Москве и в Подмосковье, для заказа были доступны фармацевтические товары, лечебная косметика, продукция для личной гигиены, детское питание и пр., всего около 5 тыс. позиций.

Алексей Белянин