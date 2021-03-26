На Кубани за сутки выявили 116 случаев коронавируса

В Краснодарском крае в течение суток выявили 116 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Свежую сводку опубликовал региональный оперштаб 26 марта 2021 года.

«Среди заболевших 62 женщины и 54 мужчины, в том числе пятеро детей. Самому младшему пациенту 7 лет, а старшему – 93 года», - говорится в официальном сообщении.

Общее число заболевших в настоящий момент составляет 41 815 человек. Выписаны с выздоровлением 36 673 человека. Продолжают лечение в стационаре 1 108 жителей, 1768 – лечатся на дому. За все время пандемии умерли 2 266 пациентов с коронавирусом. 76 человек находятся в тяжелом состоянии в медучреждениях региона.

В Краснодаре за сутки подтверждено 32 случая коронавируса, в Сочи – 15, в Динском районе – 14. В Тихорецком районе заболели семь человек. В Новороссийске и Геленджике выявили по шесть новых пациентов. Четыре положительных теста получено в Белореченском районе. В Апшеронском, Красноармейском и Горячем Ключе - по три. в Анапе и Армавире, а также в Выселковском, Кавказском, Кущевском, Славянском, Тимашевском и Тбилисском районах - по два. По одному человеку заболели в Туапсинском, Брюховецком, Крыловском, Северском, Усть-Лабинском, Новокубанском и Павловском.

Днем ранее “Ъ-Кубань” писал, что в Краснодарском крае выявлено 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди заболевших 43 мужчины и 76 женщин, включая 7 детей.

Наталья Решетняк