Аэропорты Сочи и Краснодара возобновляют рейсы за границу

Краевой оперативный штаб сообщил о возобновлении с 1 апреля международного авиасообщения из аэропортов Краснодара и Сочи. Список стран и аэропортов назначения пока уточняется. Актуальное расписание появится на сайте аэропортов, сообщили в пресс-службе воздушных гаваней.

«Аэропорты полностью готовы к выполнению международных регулярных рейсов. Воздушные порты продолжительное время обслуживают чартерные вывозные рейсы в ряды стран Евразийского союза. Авиакомпании готовы в самое ближайшее время начать полеты по востребованным направлениям», - говорится в сообщении аэропортов.

Как ранее, сообщал “Ъ-Кубань”, Международный аэропорт Краснодар с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года обслужил всего 179,6 тыс. пассажиров, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2019-2020 годов. Минусовые показатели были связаны с ограничением международного авиасообщения, которое составляло значительную часть зимнего трафика.

Дмитрий Михеенко