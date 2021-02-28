Вторичное жилье почувствовало стабильность

Продавцы вторичной недвижимости продолжают чувствовать себя достаточно уверенно: в феврале средние цены на нее немного выросли во всех крупнейших городах страны. В пользу собственников играет ограниченный объем предложения, который резко сократился на волне ажиотажного спроса в прошлом году. Скорректировать эту ситуацию могут инвестиционные квартиры, которые будут постепенно выставляться на продажу. Ждать их массового вывода пока преждевременно, но и возможностей для резкого повышения цен у собственников уже нет — большинство потенциальных покупателей решили вопрос с покупкой жилья еще в прошлом году.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в феврале составила 87,6 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 1,6% относительно значения января и на 15,3% — февраля прошлого года. Такие данные приводит ЦИАН.

В компании «Этажи» среднюю стоимость «вторички» в 21 крупном городе страны оценивают в 67,7 тыс. руб. за 1 кв. м.

За месяц это значение согласно расчетам аналитиков увеличилось на 0,5%, а за год — на 6,8%. При этом в месячном выражении и ЦИАН, и «Этажи» отмечают положительную или нулевую динамику во всех рассмотренных локациях.

Наиболее выраженных рост цен на вторичное жилье в феврале согласно расчетам «Этажей» произошел в Уфе, где относительно января среднее значение выросло на 3,3%, до 78,7 тыс. руб. за 1 кв. м. На втором месте — Омск: показатель за аналогичный период увеличился на 2,8%, до 58,1 тыс. руб. за 1 кв. м. Исходя из расчетов ЦИАН можно также выделить Воронеж и Казань, где средняя стоимость готового жилья за месяц выросла на 3,4% (до 54,7 тыс. руб. за 1 кв. м) и 3,1% (до 97,1 тыс. руб.), соответственно.

В Москве, согласно расчетам ЦИАН, средняя стоимость недвижимости на вторичном рынке составила 255,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Относительно января значение выросло на 0,3%, а февраля прошлого года — на 17%. Хотя консультанты компании «Инком-Недвижимость» заметили более выраженный рост цен, на 3,3% за месяц. Главный аналитик «Миэль» Екатерина Бережнова не прогнозирует заметного роста стоимости жилья в Москве в ближайший месяц. «В первом квартале участники рынка еще присматриваются, оценивают текущую ситуацию и перспективы»,— рассуждает она.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет положительной общую динамику стоимости вторичного жилья по стране: в январе—феврале собственников, которые повысили стоимость квартир в продаже, впервые больше, чем снизивших ее. «Все предыдущие годы на рынке реализовывался стандартный сценарий продажи на "вторичке": собственник изначально публиковал более высокую цену, впоследствии снижая ее, в результате средняя стоимость лота при снятии объявления обычно была ниже, чем при публикации»,— рассказывает он.

Сейчас аналитики зафиксировали обратную ситуацию, но господин Попов предупреждает, что многие продавцы не корректируют цену объявления в базе, но готовы на предоставление скидок в индивидуальном порядке.

Перспектив к заметному снижению цен на рынке действительно пока нет: Екатерина Бережнова напоминает, что на фоне волны ажиотажного спроса на недвижимость в прошлом году объем предложения на вторичном рынке сократился на 40%. «Такой минус не восстановить за три месяца»,— рассуждает она. Но одновременно, по мнению эксперта, стоит учитывать и тот факт, что основная потребность населения в новом жилье уже была удовлетворена в прошлом году и платежеспособный спрос ограничен — этот факт будет препятствовать заметному увеличению стоимости недвижимости.

В более отдаленной перспективе на рынок может начать влиять и постепенная продажа недвижимости, которую в прошлом году россияне покупали в инвестиционных целях. Хотя Алексей Попов отмечает, что в таких сделках чаще участвовали лоты в новостройках на начальных стадиях строительства и до их вывода на рынок пройдет еще полтора—два года, к тому же процесс скорее всего будет растянут во времени.

Александра Мерцалова