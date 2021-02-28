Вторичное жилье почувствовало стабильность

Продавцы вторичной недвижимости продолжают чувствовать себя достаточно уверенно: в феврале средние цены на нее немного выросли во всех крупнейших городах страны. В пользу собственников играет ограниченный объем предложения, который резко сократился на волне ажиотажного спроса в прошлом году. Скорректировать эту ситуацию могут инвестиционные квартиры, которые будут постепенно выставляться на продажу. Ждать их массового вывода пока преждевременно, но и возможностей для резкого повышения цен у собственников уже нет — большинство потенциальных покупателей решили вопрос с покупкой жилья еще в прошлом году.
Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в феврале составила 87,6 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 1,6% относительно значения января и на 15,3% — февраля прошлого года. Такие данные приводит ЦИАН.
За месяц это значение согласно расчетам аналитиков увеличилось на 0,5%, а за год — на 6,8%. При этом в месячном выражении и ЦИАН, и «Этажи» отмечают положительную или нулевую динамику во всех рассмотренных локациях.
Наиболее выраженных рост цен на вторичное жилье в феврале согласно расчетам «Этажей» произошел в Уфе, где относительно января среднее значение выросло на 3,3%, до 78,7 тыс. руб. за 1 кв. м. На втором месте — Омск: показатель за аналогичный период увеличился на 2,8%, до 58,1 тыс. руб. за 1 кв. м. Исходя из расчетов ЦИАН можно также выделить Воронеж и Казань, где средняя стоимость готового жилья за месяц выросла на 3,4% (до 54,7 тыс. руб. за 1 кв. м) и 3,1% (до 97,1 тыс. руб.), соответственно.
В Москве, согласно расчетам ЦИАН, средняя стоимость недвижимости на вторичном рынке составила 255,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Относительно января значение выросло на 0,3%, а февраля прошлого года — на 17%. Хотя консультанты компании «Инком-Недвижимость» заметили более выраженный рост цен, на 3,3% за месяц. Главный аналитик «Миэль» Екатерина Бережнова не прогнозирует заметного роста стоимости жилья в Москве в ближайший месяц. «В первом квартале участники рынка еще присматриваются, оценивают текущую ситуацию и перспективы»,— рассуждает она.
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет положительной общую динамику стоимости вторичного жилья по стране: в январе—феврале собственников, которые повысили стоимость квартир в продаже, впервые больше, чем снизивших ее. «Все предыдущие годы на рынке реализовывался стандартный сценарий продажи на "вторичке": собственник изначально публиковал более высокую цену, впоследствии снижая ее, в результате средняя стоимость лота при снятии объявления обычно была ниже, чем при публикации»,— рассказывает он.
Перспектив к заметному снижению цен на рынке действительно пока нет: Екатерина Бережнова напоминает, что на фоне волны ажиотажного спроса на недвижимость в прошлом году объем предложения на вторичном рынке сократился на 40%. «Такой минус не восстановить за три месяца»,— рассуждает она. Но одновременно, по мнению эксперта, стоит учитывать и тот факт, что основная потребность населения в новом жилье уже была удовлетворена в прошлом году и платежеспособный спрос ограничен — этот факт будет препятствовать заметному увеличению стоимости недвижимости.
В более отдаленной перспективе на рынок может начать влиять и постепенная продажа недвижимости, которую в прошлом году россияне покупали в инвестиционных целях. Хотя Алексей Попов отмечает, что в таких сделках чаще участвовали лоты в новостройках на начальных стадиях строительства и до их вывода на рынок пройдет еще полтора—два года, к тому же процесс скорее всего будет растянут во времени.
Динамика средних цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России
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Источник: данные аналитического центра ЦИАН