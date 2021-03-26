Выборы мэра Котовска в Тамбовской области отложили на конец мая

Горсовет Котовска Тамбовской области вновь перенес конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города из-за отказа от участия в нем региональной администрации. Об этом сообщили “Ъ-Черноземье” в горсовете. Новый конкурс назначен на 27 мая.

Согласно положению о конкурсе, мэр Котовска избирается депутатами горсовета из двух кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Их квалификацию оценивает конкурсная комиссия, состоящая из пяти представителей горсовета и пяти представителей областной администрации. Изначально конкурс должен был пройти 22 января. Он был перенесен из-за того, что все региональные чиновники заболели коронавирусом. 9 февраля они сложили полномочия. Областная администрация до сих пор не предоставила им замену.

С 2012 года Котовск возглавляет экс-депутат Госдумы и бывший топ-менеджер ЮКОСа Алексей Плахотников («Единая Россия»). В январе 2021 года он принял участие в выборах мэра Тамбова, которые проходят по аналогичной модели. Господин Плахотников вышел в финал, однако его соперник снялся с гонки, и конкурс был признан несостоявшимся. После этого и начались сложности с выборами мэра Котовска, на которых Алексей Плахотников планировал продлить свои полномочия.

Ситуацию с переизбранием усложняет также иск местного жителя, оспаривающего порядок выборов мэра Котовска. По его мнению, оно дает «определяющую роль» в процедуре городскому совету и «лишает смысла» участие в ней администрации Тамбовской области.

Сергей Толмачев