Тамбовские против котовских

Администрация Тамбовской области пытается вернуть под контроль выборы мэра Котовска (город-спутник Тамбова), депутаты которого отняли у чиновников право отбирать кандидатов на этот пост. В последние полтора месяца областные власти под разными предлогами саботировали проведение конкурса, а теперь некий местный житель потребовал изменить правила выборов через суд. Эксперт полагает, что областная власть «ставит на место» действующего мэра Котовска, который ранее попытался возглавить Тамбов.

Житель Котовска Алексей Гришин обратился в Тамбовский облсуд с требованием признать недействительным положение о выборах мэра города, которое, по его мнению, дает «определяющую роль» в процедуре городскому совету и «лишает смысла» участие в ней администрации Тамбовской области.

Согласно положению, мэр Котовска избирается депутатами горсовета из двух кандидатов, прошедших конкурсный отбор.

Их квалификацию оценивает конкурсная комиссия, состоящая из пяти представителей горсовета и пяти представителей областной администрации. При равном количестве голосов решающим является мнение председателя комиссии — его голос засчитывается за два. Ранее он назначался из числа членов комиссии, делегированных областной властью, но в конце 2020 года горсовет изменил положение, передав эти полномочия себе. Теперь муниципальный парламент может не учитывать мнение администрации области и самостоятельно назначать мэра.

С 2012 года Котовск возглавляет экс-депутат Госдумы и бывший топ-менеджер ЮКОСа Алексей Плахотников («Единая Россия»). В январе 2021 года он принял участие в выборах мэра Тамбова, которые проходят по аналогичной модели. Господин Плахотников вышел в финал, однако его соперник снялся с гонки, и конкурс был признан несостоявшимся. После этого сложности начались и с выборами мэра Котовска, на которых Алексей Плахотников планировал продлить свои полномочия.

Экс-депутат Госдумы и бывший топ-менеджер ЮКОСа Алексей Плахотников Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Так, в январе, накануне конкурсного отбора, все пять членов комиссии от обладминистрации неожиданно заболели. Конкурс был перенесен, но спустя неделю ситуация повторилась. После второй неудачной попытки представители областной власти единодушно сложили полномочия, а новых членов комиссии обладминистрация до сих пор не назначила. Очередная попытка провести конкурс состоится 26 марта. В областной администрации ситуацию не комментируют.

Истец Алексей Гришин заверил “Ъ”, что обратился в суд не по указанию областной власти, а в «собственных интересах, которые были нарушены решением горсовета»:

«Эти изменения направлены на удержание кресла Алексеем Плахотниковым».

Сам господин Плахотников заявил, что горсовет исполнит любое решение суда. Предварительное заседание по делу пройдет 15 марта.

По мнению политолога Владимира Слатинова, региональная власть дает мэру Котовска понять, что он переступил грань дозволенной «системности», выдвинувшись в мэры Тамбова. «С одной стороны, порядок избрания главы Котовска вполне законен. С другой — идти поперек воли областной власти при нынешней конструкции местного самоуправления — довольно рисковое занятие».

Сергей Толмачев, Воронеж