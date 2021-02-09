Тамбовские чиновники отказались выбирать мэра Котовска

Чиновники администрации Тамбовской области отказались от участия в работе конкурсной комиссии по отбору кандидатур на выборы мэра моногорода Котовск. Как рассказали “Ъ-Черноземье” в горсовете, новый конкурс назначен на 26 февраля.

Провести выборы мэра Котовска местные власти не могут с 22 января. Тогда пять членов конкурсной комиссии от областной администрации не приняли участие в ее работе из-за того, что заболели коронавирусом. Конкурс перенесли на неделю, но тогда он вновь не состоялся по причине недуга чиновников. После этого конкурс назначили на 9 февраля.

Сегодня незадолго до проведения процедуры в комиссию поступили заявления от пятерых чиновников областной администрации о сложении полномочий членов комиссии, в которую входят еще пять представителей муниципалитета. Информации о назначении новых членов пока нет. По данным “Ъ-Черноземье”, отказавшимися выбирать главу Котовска чиновниками являются работники отделов департамента государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата главы обладминистрации.

На конкурс по отбору кандидатур на выборы мэра Котовска заявились три кандидата. В комиссии их имена не раскрывают. Нынешний градоначальник Алексей Плахотников подтвердил “Ъ-Черноземье” свое участие в конкурсе. Он будет исполнять обязанности главы Котовска до инаугурации нового мэра. До переноса конкурса господин Плахотников также пытался побороться за пост мэра Тамбова. На аналогичном конкурсе он, по сути, оказался единственным кандидатом. Второй финалист Андрей Толмачев отказался от соперничества в пользу врио мэра Максима Косенкова, который не может официально утвердиться в должности из-за судимости. Поэтому первый конкурс в Тамбове также признали несостоявшимся.

Сергей Толмачев