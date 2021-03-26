Кому закон написан

Центризбирком (ЦИК) создаст рабочую группу по рассмотрению жалоб на незаконную агитацию в интернете для ее последующей блокировки, сообщил в четверг член ЦИКа Антон Лопатин. Соответствующий закон Госдума приняла в феврале, и тогда оппозиция выражала опасения, что он будет применяться точечно против, например, системы «Умное голосование» или политических высказываний в социальных сетях. В ЦИКе напоминают, что речи о блокировке мнений граждан в соцсетях никогда не шло, а к незаконной агитации чаще всего относится нарушение «дня тишины» и запрета на публикацию соцопросов. Законодатели и правоприменители пока и сами не знают, как будет работать закон, полагают эксперты, но не исключают, что сайт «Умного голосования» под него все же подпадет.

О планах по созданию в ЦИКе рабочей группы по рассмотрению жалоб на незаконную агитацию в интернете Антон Лопатин сообщил, выступая 25 марта на Всероссийском электоральном экспертном форуме. Он уточнил, что ЦИК не намерен заниматься мониторингом, а будет лишь разбирать поступившие жалобы и коллегиально принимать решение, направлять ли запрос в Роскомнадзор (РКН).

Напомним, в феврале Госдума приняла закон, наделяющий ЦИК и избиркомы регионов правом обращаться в РКН для блокировки информации, которая содержит признаки незаконной агитации. Агитационный период в СМИ и интернете по закону начинается за 28 дней до голосования и заканчивается в ноль часов за день до выборов, а последние сутки перед голосованием считаются «днем тишины». Агитация в этот день и во время голосования запрещена. Кроме того, запрещены агитация, оплаченная не из избирательного фонда кандидата или партии, и публикация результатов социологических опросов в последние пять дней до выборов и в день голосования. Наконец, незаконной считается агитация, распространяемая органами госвласти и местного самоуправления, государственными и муниципальными служащими, членами избиркомов, иностранцами и т. п.

По новому закону РКН после получения представления избиркома уведомляет провайдера о необходимости удаления незаконной информации, а в случае неудаления провайдер обязан временно ограничить доступ к ресурсу.

Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова в интервью «Российской газете» сообщила, что комиссия совместно с РКН работает над уточняющим все нюансы двусторонним соглашением, которое может появиться в конце июня. В том же интервью госпожа Памфилова подчеркнула, что ЦИК — «не карательный орган» и не ставит задачу ограничивать агитацию в сети, но перед законом все должны быть равны.

Во время обсуждения законопроекта в Госдуме депутаты от оппозиции выражали опасения, что документ носит слишком рамочный характер, поэтому под блокировку могут подпадать любые ресурсы — например, сайты, призывающие голосовать за тех или иных кандидатов (вроде «Умного голосования» Алексея Навального), а также репосты предвыборных роликов или политические высказывания в соцсетях. В третьем чтении никто из оппозиционных депутатов документ не поддержал.

Как напомнила “Ъ” секретарь ЦИКа Майя Гришина, во время обсуждения законопроекта многократно проговаривалось, что «личные страницы с личным мнением гражданина» к незаконной агитации не относятся.

«Признаками незаконности обладает такая агитация, которая, с одной стороны, носит признаки высоких затрат на производство и распространение, а с другой стороны — призывает голосовать за или против»,— пояснила госпожа Гришина. Она добавила, что рабочая группа как раз и создается для оценки того, является ли информация агитационной. «Сейчас предопределить, какая информация может подвергаться блокировке, было бы слишком просто»,— отметила Майя Гришина. По ее словам, практика показывает, что наиболее частыми примерами незаконной агитации в интернете являются нарушение «дня тишины» и публикация опросов в неположенное время.

«Самый главный принцип при определении незаконной агитации такой: она должна быть оплачена не из избирательного фонда,— поясняет политический юрист Антон Рудаков.— Если вы распространяете на каком-то носителе призывы голосовать за или против кандидатов, и это требовало каких-то финансовых расходов, то это она и есть. Потому что нести расходы могут только участники избирательной кампании, и только из своих избирательных фондов». При этом простое выражение мнения в соцсетях, скорее всего, незаконной агитацией считаться не будет, полагает эксперт: «Я думаю, что этот закон принимался под случаи, когда во время избирательной кампании в интернете внезапно появляются фильмы, прославляющие или очерняющие каких-то кандидатов». Также, по его мнению, под определение незаконной агитации может попасть «Умное голосование»: «Оно же призывает голосовать за и против каких-то кандидатов. И если это отдельный сайт, то все знают, что его создание и элементарный хостинг нужно оплатить».

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин считает, что и законодатели, и правоприменители пока сами не представляют, как будет работать закон: «Именно об этом говорит тот факт, что внутреннее соглашение между регулятором и ЦИКом прорабатывается только сейчас. Все это говорит о низкой законодательной технике и о том, что перед нами очередной пример реактивного законодательства». Господин Добрынин опасается, что закон фактически создаст прямую угрозу блокировки соцсетей, где «эта самая агитация и происходит». Однако интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев уточняет, что Роскомнадзор не может блокировать отдельные страницы пользователей в соцсетях или комментарии: это может делать только владелец соцсети, тот, кто ее разрабатывает и поддерживает.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров