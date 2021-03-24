Кремль отказался обсуждать запрет для осужденных выступать в СМИ

Кремль отказался принимать участие в дискуссии вокруг возможного запрета на интервью с преступниками. Этот вопрос должны обсуждать представители общественных кругов и лидеры общественного мнения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вопрос появился в повестке после интервью, которое Ксения Собчак взяла у «скопинского маньяка» Виктора Мохова.

“Ъ FM” в ходе пресс-колла спросил у господина Пескова, считают ли в Кремле допустимым общение преступников с журналистами и как должен регулироваться этот вопрос. «Мы знаем, что действительно сейчас ведется широкая дискуссия вокруг этого. Высказываются самые разные точки зрения. Но мы никак не можем принимать участия в этой дискуссии. Как администрация президента и как Кремль. Поэтому, наверное, гораздо лучше, если все-таки эту дискуссию ведут представители общественных кругов, лидеры общественного мнения, они высказывают мнение, впоследствии на которое можно будет ориентироваться. Будь то законодателям или широким кругам. Но мы не можем принимать участия в этой дискуссии»,— ответил он. На уточняющий вопрос о причинах Дмитрий Песков ответил: «Потому что это не является нашими функциями».

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил на законодательном уровне запретить осужденным давать интервью в СМИ. А заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина попросила генпрокурора Игоря Краснова проверить высказывания Виктора Мохова, прозвучавшие в интервью.

В 2005 году Виктора Мохова приговорили к 17 годам строгого режима за похищение и изнасилование двух девушек 14 и 17 лет. Он удерживал их в подвале, регулярно избивал и насиловал в течение четырех лет. В начале марта 2021 года, после освобождения из колонии, в отношении Мохова установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.