Лукашенко назначил Мезенцева госсекретарем Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который также является председателем Высшего госсовета Союзного государства, освободил от должности госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту. Как и сообщал ранее “Ъ”, пост занял Дмитрий Мезенцев, который ранее был послом России в Белоруссии.

«Александр Лукашенко 19 марта подписал постановление №1 "О государственном секретаре Союзного государства", касающееся освобождения от должности государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты и назначения на эту должность Дмитрия Мезенцева»,— говорится в сообщении пресс-службы президента Белоруссии. Он также объявил благодарность господину Рапоте «за значительный вклад в развитие Союзного государства».

МИД России выразил уверенность, что господин Мезенцев «обеспечит преемственность работы… и продолжит курс на углубление братских российско-белорусских отношений». «Глубоко признательны Г. А. Рапоте за значительный вклад в развитие российско-белорусского государственного объединения и укрепление всестороннего сотрудничества между двумя странами, который он вносил на протяжении почти десяти лет руководства постоянным комитетом Союзного государства»,— говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от исполнения обязанностей российского посла в Белоруссии. По информации “Ъ”, новым послом России в Минске станет Евгений Лукьянов. Он переедет в Белоруссию из Латвии, где последние четыре года занимал аналогичный пост. До Риги он служил заместителем секретаря Совбеза РФ и занимался международными вопросами.

Подробнее — в материале “Ъ” «Посол специального казначения».