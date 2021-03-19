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Дмитрий Мезенцев

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   |  купить фото

Мезенцева уволили с должности посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от исполнения обязанностей российского посла в Белоруссии. Ранее источники “Ъ” сообщали, что он может занять должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии.

«Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Белоруссия»,— говорится в указе президента.

По информации “Ъ”, новым послом России в Минске станет Евгений Лукьянов. Он переедет в Белоруссию из Латвии, где последние четыре года занимал аналогичный пост. До Риги он служил заместителем секретаря Совбеза РФ и занимался международными вопросами.

Подробнее — в материале “Ъ” «Посол специального казначения».

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