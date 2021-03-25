Собянин сообщил о вакцинации около 1 млн человек в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице прививки сделали около 1 млн человек. 40% из них — это «люди старшего поколения». Население Москвы — 12,6 млн человек.

«Мы уже привили около миллиона человек. Мы видим, что это абсолютно безопасно, и очень хорошая эффективность у вакцин, никаких проблем»,— сказал господин Собянин в эфире «Россия 24».

По словам мэра, у людей старшего поколения «тоже нет никаких проблем с точки зрения последствий вакцинации» и серьезных осложнений. «У нас два варианта развития событий: либо мы вакцинируемся, либо мы переболеем. Третьего практически не дано. Поэтому надо оценивать страхи перед вакциной и реальный риск заболеть и провести в больнице в тяжелой форме с непонятными еще тяжелыми последствиями»,— добавил господин Собянин.

Вакцинация в Москве началась 5 декабря. В столице открыто 100 пунктов вакцинации в поликлиниках, которые работают по записи. Прививку также можно сделать без записи у выездных прививочных бригад.

О снятии коронавирусных ограничений в Москве — в материале “Ъ” «Московским пенсионерам возвращают за проезд».