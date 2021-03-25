Журналисты и деятели культуры обратились к главе ФСИН из-за ухудшения здоровья Навального

Более 150 журналистов, деятелей культуры и правозащитников обратились с открытым письмом к главе ФСИН Александру Калашникову, в котором потребовали создать для оппозиционера Алексея Навального нормальные условия в колонии и обеспечить своевременный доступ адвокатов. Письмо опубликовано на сайте «Эхо Москвы». Среди подписавших — актрисы Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, кинорежиссер Андрей Звягинцев, писательница Людмила Улицкая, музыкант Андрей Макаревич и другие.

«Мы просим Вас и требуем принять все меры к созданию для Алексея Навального нормальных, не угрожающих его здоровью и жизни условий содержания в колонии, а также обеспечить законный и своевременный доступ к нему его адвокатов. Согласно российскому закону, адвокаты имеют право на беспрепятственное посещение своих подзащитных. На каком основании адвокаты Навального вынуждены ждать встречи со своим подзащитным четыре–пять часов? На каком основании их не допускают к их подзащитному, чье здоровье вызывает обеспокоенность? Просим уполномоченного по правам человека Татьяну Николаевну Москалькову посетить Алексея Навального в колонии, своими глазами увидеть, в каких условиях он содержится, и каково состояние его здоровья»,— говорится в письме.

Господин Навальный сейчас находится в ИК-2 в городе Покров Владимирской области. Накануне координатор региональных штабов оппозиционера Леонид Волков сообщил, что у Алексея Навального в колонии начались проблемы со здоровьем. По его словам, у Навального боли в спине и отнимается нога. Адвокаты политика сообщили, что их перестали к нему пускать. Сегодня ФСИН заявила об удовлетворительном состоянии здоровья политика.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. На этой неделе команда политика предложила его сторонникам, готовым выйти на митинг, зарегистрироваться на сайте «Свободу Навальному». Оппозиционеры обещают анонсировать митинг, когда число готовых присоединиться к кампании достигнет «по крайней мере» 500 тыс. человек.

Подробнее — в материале “Ъ” «На протесты по регистрации».