Власти Москвы могут снять ограничения на массовые мероприятия до 9 мая

Мэрия Москвы может отменить ограничения на массовые мероприятия, введенные из-за пандемии коронавируса, к Дню Победы, сообщили источники РБК. Планируется, что шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в очном формате 9 мая. О своем решении власти столицы могут объявить в двадцатых числах апреля.

«Пока исходим из того, что шествие состоится в обычном режиме, но окончательные решения будут приниматься ближе к делу исходя из эпидемиологической обстановки»,— сказал один из собеседников издания. Сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева сообщила о подготовке к очному варианту акции, уточнив, что прорабатывается и онлайн-шествие.

Другой источник рассказал, что ограничения на массовые мероприятия могут снять к 26 апреля, на эту дату запланировано начало уличного фестиваля «Пасхальный дар». По его словам, мероприятие «пройдет в обычном формате», то есть, с массовыми гуляниями. Еще один собеседник издания также ориентируется на отмену ограничений в середине апреля. При это он уточнил, что это не связано ни с Пасхой, ни с «Бессмертным полком», а только с динамикой эпидемиологической обстановки.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Парад в честь 75-й годовщины Победы прошел 24 июня в день исторического парада Победы в 1945 году, а не 9 мая. Акция «Бессмертный полк» состоялась в онлайн-режиме. В феврале 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в текущем году точно состоится. На вопрос, пройдет ли он 9 мая, пресс-секретарь затруднился ответить.