Советник Шойгу заявил о «ментальной войне» США против России

Советник министра обороны России Сергея Шойгу действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий заявил, что Запад во главе с США развязал против России «ментальную войну». Западные страны избегают прямой военной конфронтации с Россией из-за ее ядерного оружия и современной армии, добавил он.

Господин Ильницкий считает, что вероятность прямой военной конфронтации исключена на ближайшие десять лет. «Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным»,— приводит «РИА Новости» слова советника министра обороны в интервью журналу «Арсенал Отечества».

Андрей Ильницкий считает, что живая сила и инфраструктура подлежит восстановлению, а «ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно». «Последствия этой "ментальной войны" проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно»,— сказал он.

К мерам сопротивления «ментальной войне» советник министра отнес суверенизацию интернета, подготовку кадров для информационного противодействия в военной и гражданской сферах, перезагрузку молодежной политики, а также возобновление активного и широкого диалога с «консервативным большинством».

Новый виток российско-американской конфронтации начался 17 марта, когда президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей». Господин Путин в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и предложил провести дискуссии в прямом эфире. МИД России утверждает, что США отказались от переговоров.

Подробнее о высказываниях президентов — в материале “Ъ” «Россия и США отходят от края паузы».