Где наша не коксовала

«Эльгауголь» Альберта Авдоляна и «Ростеха» просит правительство установить приоритет коксующегося угля перед энергетическим при транспортировке по железной дороге в сторону портов Дальнего Востока. Аргументы компании состоят в том, что добывать и перевозить коксующийся уголь выгоднее и для бюджета, и для ОАО РЖД. По мнению аналитиков, потесниться придется небольшим игрокам, у которых нет собственных портовых мощностей.

Угольный холдинг Альберта Авдоляна и «Ростеха» просит преференций для перевозок своего угля. «Эльгауголь» (владельцем является «А-Проперти» Альбера Авдоляна, в марте объявлено, что 5% в Эльге покупает «Ростех») попросила вице-премьера Александра Новака поддержать установление приоритета коксующегося угля перед энергетическим при перевозке по железной дороге в сторону портов Дальнего Востока, сообщают источники “Ъ”, знакомые с предложением компании. В Минэнерго и компании комментариев не дали, представитель господина Новака подтвердил “Ъ”, что обращение поступило и находится в проработке.

Компания, которая в 2020 году стала владельцем Эльгинского месторождения угля с запасами в 2,2 млрд тонн, имеет масштабные планы по его развитию. В прошлом году добыча на Эльге выросла с 4,3 млн тонн до 12 млн тонн, к 2023 должна увеличиться до 45 млн тонн. В этом году планируется отгрузить 15 млн тонн. «А-Проперти» также намерена стать партнером «Ростеха» в Огоджинском угольном проекте, где планируется увеличить добычу с 1 млн тонн до 10 млн уже к 2023 году. Сегодня эльгинский и огоджинский уголь отгружаются на экспорт через порты в Ванино и Владивостоке, также часть объемов планируется переваливать в порту Вера.

«Эльгауголь», рассказывают источники “Ъ”, аргументирует необходимость приоритета коксующегося угля перед энергетическим тем, что его добыча и перевозка более выгодны. Во-первых, на него выше ставка НДПИ, во-вторых, для ОАО РЖД перевозка на восток на 8% дороже. По мнению компании, такое решение также позволит устранить риск нарушения законодательства ВТО за счет отказа от субсидирования железнодорожных перевозок из центральных регионов России.

Сейчас на рассмотрении находится проект поправок к законодательству, которые уже предусматривают приоритет коксующихся углей перед энергетическими (см. “Ъ” от 19 марта). Если он будет принят в поданном Минтрансом виде, первым в порядке приоритетов, опережая нефть, зерно и контейнеры, на восток будет ехать уголь с трехлетними договорами на условиях невозвратной предоплаты и ship-or-pay. Предполагается, что их заключение начнется с крупных грузоотправителей Кузбасса.

Коксующийся уголь, не охваченный такими договорами, будет ехать на экспорт до энергетического угля, но по предпоследней категории приоритетности, причем грузоотправителям Восточной Сибири и Дальнего Востока дадут преимущественное право.

В 2020 году в порты Дальнего Востока было отправлено 93 млн тонн каменного угля. Если Эльга вывезет все намеченные на 2021 год 15 млн тонн в порты, на нее придется около одной шестой части всей пропускной способности на направлении.

Основным регионом-грузоотправителем в 2020 году тут был Кузбасс (50 млн тонн), а среди компаний, по данным ОАО РЖД за 2019 год, лидировали «СУЭК-Кузбасс» (8,5 млн тонн), «Кузбассразрезуголь» (7 млн тонн), Кузбасская топливная компания (5 млн тонн), «Распадская угольная компания» Evraz (4,9 млн тонн), «СДС-Уголь» (4,4 млн тонн).

Максим Худалов из АКРА считает, что в случае установления приоритета пострадают в первую очередь небольшие поставщики энергетического угля. Крупные компании — СУЭК и «Кузбассразрезуголь» — имеют доступ к собственным портам, поэтому, говорит эксперт, у транспортников есть понимание, что их продукция будет быстрее проходить по железнодорожной сети и не задержится в портах из-за проблем с разгрузкой. Мелким же производителям, отмечает эксперт, «придется подвинуться, так как дороге интересней провозить коксующийся уголь, транспортировка которого дороже».

Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина, Дмитрий Козлов