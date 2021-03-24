Грузовики упали на иностранцев

Европейские производители тяжелых грузовиков значительно сократили долю на российском рынке в 2020 году — она упала на 8 процентных пунктов до примерно 33%. КамАЗ же смог нарастить долю, хотя рынок в целом сократился, по разным оценкам, на 6–8%. В целом такая динамика свойственна кризисам, но в 2020 году доля «европейской семерки» производителей упала гораздо сильнее, чем в 2015 году, когда рынок грузовиков рухнул в 1,8 раза. Иностранные концерны во время пандемии в большей степени пострадали от сложностей с логистикой, отсутствия господдержки и волатильности рубля.

По данным Scania, в 2020 году доля «европейской семерки» на российском рынке грузовиков массой свыше 16 тонн упала на 7,7 процентного пункта, до 33,5%, рассказали в компании. Данные учитывают реализацию Scania, Volvo, Man, Mercedes-Benz, DAF, Iveco, Renault, частично это произведенные в РФ машины. Расчеты основаны на данных по регистрациям автомобилей: общий рынок в Scania оценили в 53,7 тыс. грузовиков (падение на 8%), продажи «семерки» — в 18 тыс. штук (падение на 25%).

Оценки по рынку грузовиков традиционно отличаются, в том числе в зависимости от грузоподъемности: так, «Автостат» учитывает все грузовые автомобили массой свыше 3,5 тонны, кроме легких коммерческих. По их данным, падение составило 7,3%, до 75 тыс. штук. КамАЗ оценивал падение рынка машин полной массой свыше 14 тонн в 6,5%, до 59,4 тыс. штук. Разночтения есть и среди европейских производителей тяжелых грузовиков (с массой от 16 тонн): по оценкам другого концерна, продажи упали на 22% по «европейской семерке», остальных иностранных брендов — на 17%, а рынок в целом — на 6%.

Доля европейских тяжелых грузовиков на российском рынке снижается второй год подряд, но в 2019 году падение было не таким драматичным, следует из информации Scania: на 3,5 п. п., до 41,2%. Ситуация похожа на кризис 2014–2015 годов. В 2015 году падение составило 6,4 п. п. до 26,6%, но затем доля начала восстанавливаться и в 2017 году увеличилась на 16,2 п. п., до 44,4%, вместе с ростом рынка тяжелых грузовиков в 1,7 раза, до 59,2 тыс. машин.

Собеседники “Ъ” в автоконцернах называют сокращение доли «европейской семерки» в кризисные годы традиционным. С этим согласны и в КамАЗе, где говорят, что российские производители всегда наращивают долю в кризисные годы, так как курсы валют нестабильны и потребители не спешат покупать дорогую технику. Источники “Ъ” добавляют, что на европейских производителях сильнее сказались проблемы с логистикой во время пандемии. Также собеседники “Ъ” указывают на неравномерное распределение господдержки, которая была значительно увеличена. Кроме того, КамАЗ продавал автомобили в рамках госзакупок, бюджет которых в 2020 году был увеличен за счет будущих лет. «После стабилизации ситуации в экономике господдержка будет сокращена, и рынок придет в нормальное состояние»,— говорит один из собеседников “Ъ”. В MAN ожидают, что постепенная стабилизация ситуации с коронавирусом будет способствовать восстановлению рынка грузовиков. Но в DAF считают, что новые локдауны в Европе затруднят поставку комплектующих, и «понимают, что спрос в России не будет покрыт».

В КамАЗе, в свою очередь, видят возможности наращивать свою долю и за счет качества продукта: «В прошлом году КамАЗ вывел на рынок грузовики поколения К5 в премиум-сегменте и расширил линейку К4. Эти грузовики не уступают по своим параметрам зарубежным аналогам, при этом дешевле импортных». Российский концерн нарастил долю на своем ключевом рынке свыше 14 тонн на 3,3 п. п. «В 2021 году рынок останется на прежнем уровне, а КамАЗ продолжит наращивать долю за счет расширения линейки грузовиков поколения К5»,— заключают там. Кабины этих машин созданы на базе кабин Mercedes-Benz Axor и Actros.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает также активный рост продаж «Урала» в 2020 году (более чем на четверть), при этом ожидает частичного восстановления доли «европейцев» в этом году. В январе-феврале, по данным «Автостата», продажи большинства европейских производителей грузовиков остаются в минусе, как и у «Урала».

Ольга Никитина