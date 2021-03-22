В Доме Республики обновят мебель почти на 14 млн рублей Всего требуется 171 предмет мебели, в том числе столы «с эффектом парящей столешницы»

ГКУ «Хозяйственное управление Республики Башкортостан» на аукционе 26 марта отберет поставщика мебели для Дома Республики на улице Тукаева, 46, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 14,08 млн руб., его оплатит бюджет Башкирии.

По условиям аукциона, мебель необходимо поставлять партиями с момента заключения госконтракта и до конца текущего года, в течение 15 календарных дней после заявок заказчика. Всего требуется 171 предмет мебели, в том числе рабочие столы, боковые и фронтальные экраны, столы руководителей на опорной тумбе и брифинг-приставки к ним, греденция (низкий комод с большим количеством отделений) с раздвижными фасадами, переговорные столы и столы для совещаний, кофейные столики, шкафы для одежды, документов, шкафы-тумбы и комбинированные шкафы и другие виды мебели. В частности, столы руководителей должны быть нескольких видов: «с эффектом парящей столешницы» с «лючком»-отверстием и тумбой, верхний ящик которой закрывается на ключ, а также столы из ЛДСП цвета «слоновая кость» или «тиковое дерево».

Майя Иванова